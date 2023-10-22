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Рятувальники показали перші хвилини ліквідації наслідків удару по Харківщині

22 жовтня 2023 12:34
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Рятувальники показали перші хвилини ліквідації наслідків удару по Харківщині
Наслідки російської атаки на термінал "Нової пошти" у Харківській області 21 жовтня 2023 року. Фото: ДСНС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Увечері, 21 жовтня, російські загарбники здійснили ракетний удар по терміналу "Нової пошти" на Харківщині. Відомо про 6 загиблих та 16 постраждалих людей.

У ДСНС показали, як проходила ліквідація наслідків ворожого ракетного удару.

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Ліквідація наслідків

Відомо, що внаслідок російського удару по терміналу "Нової пошти" пошкоджено 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепа. На об'єкті сталася пожежа на площі близько 300 квадратних метрів. 

Вогонь ліквідували о 00:14. На місці події працювали 9 одиниць техніки та 47 чоловік особового складу ДСНС.

Атака на термінал "Нової пошти"

Нагадаємо, що 21 жовтня, близько 22:14 росіяни атакували Харків та область ракетами. У місті повідомили про гучні вибухи. 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни вдарили ракетами по терміналу "Нової пошти" в Харківській області. Внаслідок атаки є загиблі.

Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що в результаті ракетної атаки РФ вже відомо про шістьох загиблих. Також на той момент 14 осіб госпіталізували. 

У зв'язку з цим українська компанія з доставки "Нова пошта" оголосила траур 22 жовтня за загиблими працівниками. 

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