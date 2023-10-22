Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Спасатели показали первые минуты ликвидации последствий удара по Харьковщине arrow

Спасатели показали первые минуты ликвидации последствий удара по Харьковщине

22 октября 2023 12:34
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Спасатели показали первые минуты ликвидации последствий удара по Харьковщине
Последствия российской атаки на терминал "Новой почты" в Харьковской области 21 октября 2023 года. Фото: ГСЧС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вечером, 21 октября, российские захватчики нанесли ракетный удар по терминалу "Новой почты" на Харьковщине. Известно о 6 погибших и 16 пострадавших людях.

В ГСЧС показали, как проходила ликвидация последствий вражеского ракетного удара.

Читайте также:

Ликвидация последствий

Известно, что в результате российского удара по терминалу "Новой почты" повреждены 7 грузовых автомобилей и 2 полуприцепа. На объекте произошел пожар на площади около 300 квадратных метров.

Огонь был ликвидирован в 00:14. На месте происшествия работали 9 единиц техники и 47 человек личного состава ГСЧС.

Атака на терминал "Новой почты"

Напомним, что 21 октября около 22:14 россияне атаковали Харьков и область ракетами. В городе сообщили о громких взрывах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне ударили ракетами по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. В результате атаки есть погибшие.

Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в результате ракетной атаки РФ уже известно о шести погибших. Также на тот момент 14 человек были госпитализированы.

В связи с этим украинская компания по доставке "Новая почта" объявила траур 22 октября по погибшим работникам. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

None

Цены на несколько основных продуктов взлетят уже этой осенью. Какие именно

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

Актуальное по теме