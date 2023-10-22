Спасатели показали первые минуты ликвидации последствий удара по Харьковщине

Последствия российской атаки на терминал "Новой почты" в Харьковской области 21 октября 2023 года. Фото: ГСЧС

Вечером, 21 октября, российские захватчики нанесли ракетный удар по терминалу "Новой почты" на Харьковщине. Известно о 6 погибших и 16 пострадавших людях.

В ГСЧС показали, как проходила ликвидация последствий вражеского ракетного удара.

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Ликвидация последствий

Известно, что в результате российского удара по терминалу "Новой почты" повреждены 7 грузовых автомобилей и 2 полуприцепа. На объекте произошел пожар на площади около 300 квадратных метров.

Огонь был ликвидирован в 00:14. На месте происшествия работали 9 единиц техники и 47 человек личного состава ГСЧС.

Атака на терминал "Новой почты"

Напомним, что 21 октября около 22:14 россияне атаковали Харьков и область ракетами. В городе сообщили о громких взрывах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне ударили ракетами по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. В результате атаки есть погибшие.

Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в результате ракетной атаки РФ уже известно о шести погибших. Также на тот момент 14 человек были госпитализированы.

В связи с этим украинская компания по доставке "Новая почта" объявила траур 22 октября по погибшим работникам.