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Річниця звільнення Балаклії на Харківщині: в МВС показали історичні кадри

8 вересня 2023 10:54
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Річниця звільнення Балаклії на Харківщині: в МВС показали історичні кадри
Український захисник на фоні піднятого прапора України у Балаклії. Фото архівне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Приблизно рік тому, 6 вересня 2022 року, стало відомо про те, що в районі Балаклії Харківської області тривають запеклі бої. Вже через два дні ЗСУ зайшли у місто та підняли над міською радою український стяг. 

Історичні кадри зі звільнення міста оприлюднили у МВС. 

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Як відбувалося звільнення Балаклії

"Балаклія — це Україна!", — підписали відео у міністерстві. 

Окупація Балаклії

Відтак, що російські загарбники окупували місто Балаклія на Харківщині 2 березня 2022 року. Пізніше, 6 квітня ворог завдав перший масований обстріл житлових будинків будинків. Тоді внаслідок атаки загинуло троє людей. 

Того ж місяця стало відомо про те, що мер Балаклії Іван Столбовий разом з родиною залишив місто і виїхав до держави-агресора РФ. В Україні йому повідомили підозру в держзраді.

У вересні 2022 року Сили Оборони України розпочали контрнаступ на околицях Балаклії. 

Нагадаємо, 8 вересня 2022 року Президент Зеленський підтвердив звільнення Балаклії на Харківщині і показав відео, як українські захисники підняли прапор України над міською радою в місті. 

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