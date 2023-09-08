Річниця звільнення Балаклії на Харківщині: в МВС показали історичні кадри

Український захисник на фоні піднятого прапора України у Балаклії. Фото архівне: google

Приблизно рік тому, 6 вересня 2022 року, стало відомо про те, що в районі Балаклії Харківської області тривають запеклі бої. Вже через два дні ЗСУ зайшли у місто та підняли над міською радою український стяг.

Історичні кадри зі звільнення міста оприлюднили у МВС.

Читайте також:

Як відбувалося звільнення Балаклії

"Балаклія — це Україна!", — підписали відео у міністерстві.

Окупація Балаклії

Відтак, що російські загарбники окупували місто Балаклія на Харківщині 2 березня 2022 року. Пізніше, 6 квітня ворог завдав перший масований обстріл житлових будинків будинків. Тоді внаслідок атаки загинуло троє людей.

Того ж місяця стало відомо про те, що мер Балаклії Іван Столбовий разом з родиною залишив місто і виїхав до держави-агресора РФ. В Україні йому повідомили підозру в держзраді.

У вересні 2022 року Сили Оборони України розпочали контрнаступ на околицях Балаклії.

Нагадаємо, 8 вересня 2022 року Президент Зеленський підтвердив звільнення Балаклії на Харківщині і показав відео, як українські захисники підняли прапор України над міською радою в місті.