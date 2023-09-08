Годовщина освобождения Балаклеи на Харьковщине: в МВД показали исторические кадры
Приблизительно год назад, 6 сентября 2022 года, стало известно о том, что в районе Балаклеи Харьковской области продолжаются ожесточенные бои. Уже через два дня ВСУ вошли в город и подняли над городским советом украинский флаг.
Исторические кадры по освобождению города обнародовали в МВД.
Как происходило освобождение Балаклеи
"Балаклия — это Украина!", — подписали видео в министерстве.
Оккупация Балаклеи
Так, российские захватчики оккупировали город Балаклея на Харьковщине 2 марта 2022 года. Позже, 6 апреля враг нанес первый массированный обстрел жилых домов. Тогда в результате атаки погибли три человека.
В том же месяце стало известно о том, что мэр Балаклеи Иван Столбовой вместе с семьей покинул город и уехал в государство-агрессор РФ. В Украине ему сообщили подозрение в госизмене.
В сентябре 2022 года Силы Обороны Украины начали контрнаступление в окрестностях Балаклеи.
Напомним, 8 сентября 2022 года Президент Зеленский подтвердил освобождение Балаклеи в Харьковской области и показал видео, как украинские защитники подняли флаг Украины над городским советом в городе.