Годовщина освобождения Балаклеи на Харьковщине: в МВД показали исторические кадры

Украинский защитник на фоне поднятого флага Украины в Балаклее. Фото архивное: google

Приблизительно год назад, 6 сентября 2022 года, стало известно о том, что в районе Балаклеи Харьковской области продолжаются ожесточенные бои. Уже через два дня ВСУ вошли в город и подняли над городским советом украинский флаг.

Исторические кадры по освобождению города обнародовали в МВД.

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"Балаклия — это Украина!", — подписали видео в министерстве.

Оккупация Балаклеи

Так, российские захватчики оккупировали город Балаклея на Харьковщине 2 марта 2022 года. Позже, 6 апреля враг нанес первый массированный обстрел жилых домов. Тогда в результате атаки погибли три человека.

В том же месяце стало известно о том, что мэр Балаклеи Иван Столбовой вместе с семьей покинул город и уехал в государство-агрессор РФ. В Украине ему сообщили подозрение в госизмене.

В сентябре 2022 года Силы Обороны Украины начали контрнаступление в окрестностях Балаклеи.

Напомним, 8 сентября 2022 года Президент Зеленский подтвердил освобождение Балаклеи в Харьковской области и показал видео, как украинские защитники подняли флаг Украины над городским советом в городе.