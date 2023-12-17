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Синєгубов назвав населені пункти Харківщини, які найбільше потерпають від обстрілів

17 грудня 2023 08:59
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Синєгубов назвав населені пункти Харківщини, які найбільше потерпають від обстрілів
Знищений будинок внаслідок обстрілу. Ілюстративне фото: Олег Синєгубов
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Протягом доби понад 20 населених пунктів Харківщини зазнали артилерійських та мінометних обстрілів ворога. Внаслідок атак пошкоджені приватні будинки. Серед найчастіше обстрілюваних міст та селищ Харкова Вовчанськ, Куп'янськ, Синьківка, Петропавлівка та інші.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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Ворожі обстріли Харківщини протягом доби

Серед населених пунктів, що зазнали артилерійських та мінометних обстрілів ворога Уди Богодухівського району, Козача Лопань Харківського району, Стариця, Вовчанськ Чугуївського району, Тополі Куп'янського району та інші.

За інформацією Синєгубова, Бологівку, Синьківку, Петропавлівку, Іванівку, Піщане, Берестове Куп'янського району окупанти атакували з авіації.

Вовчанськ зазнав найбільшого ураження від ворога. За словами голови ОДА, його атакували щонайменше три рази за останню добу. Внаслідок ворожих ударів зруйновано приватні домоволодіння та господарчі споруди. Постраждалих серед населення немає.

"О 15:20 армія РФ завдала ударів по смт Білий Колодязь Чугуївського району", — вказав голова ОДА.

Синєгубов також додав, що бійцям ЗСУ вдалося відбити 14 атак окупаційних військ в районі Синьківки Куп'янського району. 

Ситуація з електроенергією на Харківщини

На Харківщини вирує негода. В результаті поганих погодних умов без електроенергії наразі 3945 жителів області.

"Бригади енергетиків продовжують відновлення електропостачання в Барвінківській, Близнюківській, Вовчанській, Куп'янській, Чугуївській і Лозівській громадах", — зазначив Синєгубов. 

Очільник ОВА повідомив про те, що протягом доби працівники вибухотехнічного підрозділу ДСНС обстежили понад 2,4 га та знешкодили 119 вибухонебезпечних пристроїв.

Повідомлення про обстріли Харківщини
Повідомлення про обстріли Харківщини. Фото: скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, в ніч проти 16 грудня російські окупанти завдали артилерійських та мінометних ударів по Харківщині. В Ізюмському районі стався вибух невідомого вибухонебезпечного предмета. В руках 15-річного підлітка здетонувала вибухівка. Хлопець отримав вибухові травми обох рук.

Додамо, російські окупанти з артилерійської установки "Піон" обстріляли Куп'янськ, що на Харківщині. Внаслідок чергової атаки ворога були знищені та пошкоджені приватні оселі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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