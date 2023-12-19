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Работы продолжаются — сколько обстрелянных домов отстроили в Харьковской области

19 декабря 2023 10:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Работы продолжаются — сколько обстрелянных домов отстроили в Харьковской области
Восстановленные дома в селе Дергачи Харьковской области. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Дергачах Харьковской области уже завершили капитальный ремонт семи домов, пострадавших в результате российских обстрелов. До конца декабря будут отремонтированы еще десять домов.

Об этом сообщили в Министерстве восстановления Украины.

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В министерстве рассказали, что в городе Дергачи Харьковской области уже завершили капитальный ремонт семи домов, а к концу декабря будут готовы еще десять домов.

"Все 17 объектов финансируются на средства Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии и софинансирования местного бюджета. Общая сумма — 205,7 млн грн", — говорится в сообщении.

Как известно, кроме устранения последствий вражеских ударов, в домах обустраивают подвальные помещения, приводят в порядок подъезды и лестничные марши, выполняют штукатурные и фасадные работы.

Напомним, недавно начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов назвал населенные пункты Харьковской области, которые больше всего страдают от обстрелов. Среди них — Волчанск, Купянск, Синьковка, Петропавловка и другие.

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