Работы продолжаются — сколько обстрелянных домов отстроили в Харьковской области
В Дергачах Харьковской области уже завершили капитальный ремонт семи домов, пострадавших в результате российских обстрелов. До конца декабря будут отремонтированы еще десять домов.
Об этом сообщили в Министерстве восстановления Украины.
Как проходит восстановление Харьковской области в результате обстрелов
В министерстве рассказали, что в городе Дергачи Харьковской области уже завершили капитальный ремонт семи домов, а к концу декабря будут готовы еще десять домов.
"Все 17 объектов финансируются на средства Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии и софинансирования местного бюджета. Общая сумма — 205,7 млн грн", — говорится в сообщении.
Как известно, кроме устранения последствий вражеских ударов, в домах обустраивают подвальные помещения, приводят в порядок подъезды и лестничные марши, выполняют штукатурные и фасадные работы.
Напомним, недавно начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов назвал населенные пункты Харьковской области, которые больше всего страдают от обстрелов. Среди них — Волчанск, Купянск, Синьковка, Петропавловка и другие.
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