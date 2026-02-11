Обстрілу Богодухова 11 лютого — окупанти вбили чоловіка та трьох дітей

Наслідки російського обстрілу Харківщини 11 лютого. Фото: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 11 лютого атакували Богодухів Харківської області. Ворог влучив дроном по території приватного домоволодіння. Внаслідок обстрілу є четверо загиблих, серед яких троє дітей.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Наслідки російського обстрілу Богодухова 11 лютого

Внаслідок російського удару поранення отримали 35-річна вагітна жінка та 74-річна.

Рятувальники на місці російського обстрілу. Фото: ДСНС

Російський обстріл Богодухова. Фото: ДСНС

Згодом стало відомо, що окупанти вбили два однорічних хлопчики та дворічну дівчинку, а також 34-річного чоловіка, який був із дітьми в приватному будинку.

У ДСНС повідомили, що влучання російського дрона сталося у житловий будинок, який був повністю зруйнований. Внаслідок удару сталася пожежа на площі 60 квадратних метрів.

Наслідки російського обстрілу Богодухова 11 лютого. Фото: ДСНС

Рятувальники. Фото: ДСНС

"До ліквідації наслідків ворожого удару були залучені підрозділи ДСНС, у тому числі сапери та кінологи. Також на місці події працювали психологи", — йдеться у повідомленні.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, 10 лютого російські окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок ударів сталася пожежа.

Крім того, вчора загарбники вдарили по Словʼянську Донецької області. Окупанти вбили мати з маленькою донькою.