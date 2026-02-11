Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Росія атакувала будинок на Харківщині та вбила трьох дітей

Росія атакувала будинок на Харківщині та вбила трьох дітей

Ua en ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 07:36
Обстрілу Богодухова 11 лютого — окупанти вбили чоловіка та трьох дітей
Наслідки російського обстрілу Харківщини 11 лютого. Фото: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 11 лютого атакували Богодухів Харківської області. Ворог влучив дроном по території приватного домоволодіння. Внаслідок обстрілу є четверо загиблих, серед яких троє дітей.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Наслідки російського обстрілу Богодухова 11 лютого

Внаслідок російського удару поранення отримали 35-річна вагітна жінка та 74-річна.

Наслідки російського обстрілу Богодухова 11 лютого
Рятувальники на місці російського обстрілу. Фото: ДСНС
Обстріл Богодухова 11 лютого
Російський обстріл Богодухова. Фото: ДСНС

Згодом стало відомо, що окупанти вбили два однорічних хлопчики та дворічну дівчинку, а також 34-річного чоловіка, який був із дітьми в приватному будинку. 

У ДСНС повідомили, що влучання російського дрона сталося у житловий будинок, який був повністю зруйнований. Внаслідок удару сталася пожежа на площі 60 квадратних метрів.

Рятувальник у Богодухові
Наслідки російського обстрілу Богодухова 11 лютого. Фото: ДСНС
Атака Росії на Харківщину 11 лютого
Рятувальники. Фото: ДСНС

"До ліквідації наслідків ворожого удару були залучені підрозділи ДСНС, у тому числі сапери та кінологи. Також на місці події працювали психологи", — йдеться у повідомленні.

null
Допис Синєгубова. Фото: скриншот
null
Допис Синєгубова. Фото: скриншот
null
Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, 10 лютого російські окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок ударів сталася пожежа.

Крім того, вчора загарбники вдарили по Словʼянську Донецької області. Окупанти вбили мати з маленькою донькою.

війна вбивство ДСНС Харківська область обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації