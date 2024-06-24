Вибухи у Харкові 24 червня — що відомо

Росія атакувала Харків КАБами — попередня інформація від Синєгубова
24 червня 2024 23:04
Пожежа у Харкові після вибуху. Фото ілюстративне: kharkiv.dsns.gov.ua
За попередньою інформацією, Росія атакувала Харків та Харківський район КАБами. Інформації про постраждалих наразі немає.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Вибухи у Харкові
Вибухи у Харкові пролунали ввечері під час чергової повітряної тривоги.
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Близько 23:00 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов написав у своєму Telegram, що російські окупанти, ймовірно, вдарили по місту керованими авіабомбами. Інформації про постраждалих поки не було.
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