Вибухи у Харкові 24 червня — що відомо

Пожежа у Харкові після вибуху. Фото ілюстративне: kharkiv.dsns.gov.ua

За попередньою інформацією, Росія атакувала Харків та Харківський район КАБами. Інформації про постраждалих наразі немає.



Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вибухи у Харкові

Вибухи у Харкові пролунали ввечері під час чергової повітряної тривоги.

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Скриншот Telegram/Ігор Терехов​​​

Близько 23:00 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов написав у своєму Telegram, що російські окупанти, ймовірно, вдарили по місту керованими авіабомбами. Інформації про постраждалих поки не було.

Скриншот Telegram/Олег Синєгубов

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