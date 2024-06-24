Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Росія атакувала Харків КАБами — попередня інформація від Синєгубова arrow

Росія атакувала Харків КАБами — попередня інформація від Синєгубова

24 червня 2024 23:04
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Вибухи у Харкові 24 червня — що відомо
Пожежа у Харкові після вибуху. Фото ілюстративне: kharkiv.dsns.gov.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

За попередньою інформацією, Росія атакувала Харків та Харківський район КАБами. Інформації про постраждалих наразі немає. 

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Вибухи у Харкові 

Вибухи у Харкові пролунали ввечері під час чергової повітряної тривоги. 

Читайте також:
Вибухи у Харкові ввечері 24 червня
Скриншот Telegram/Ігор Терехов​​​

Близько 23:00 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов написав у своєму Telegram, що російські окупанти, ймовірно, вдарили по місту керованими авіабомбами. Інформації про постраждалих поки не було. 

Росія атакувала Харків КАБами
Скриншот Telegram/Олег Синєгубов

Новина доповнюється. 

Харків
вибух
обстріли
Олег Синєгубов
повітряна тривога
авіабомба

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву