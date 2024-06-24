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Россия атаковала Харьков КАБами — предварительная информация от Синегубова

24 июня 2024 23:04
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Взрывы в Харькове 24 июня - что известно
Пожар в Харькове после взрыва. Фото иллюстративное: kharkiv.dsns.gov.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

По предварительной информации, Россия атаковала Харьков и Харьковский район КАБами. Информации о пострадавших пока нет.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Взрывы в Харькове

Взрывы в Харькове прогремели вечером во время очередной воздушной тревоги.

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Скриншот Telegram/Игорь Терехов

Около 23:00 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов написал в своем Telegram, что российские оккупанты, вероятно, ударили по городу управляемыми авиабомбами. Информация о пострадавших пока не поступала.

Россия атаковала Харьков КАБами
Скриншот Telegram/Олег Синегубов

Новость дополняется.

Харьков
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Олег Синегубов
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