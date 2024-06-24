Взрывы в Харькове 24 июня - что известно

Россия атаковала Харьков КАБами — предварительная информация от Синегубова
24 июня 2024 23:04
Пожар в Харькове после взрыва. Фото иллюстративное: kharkiv.dsns.gov.ua
По предварительной информации, Россия атаковала Харьков и Харьковский район КАБами. Информации о пострадавших пока нет.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Взрывы в Харькове
Взрывы в Харькове прогремели вечером во время очередной воздушной тревоги.
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Около 23:00 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов написал в своем Telegram, что российские оккупанты, вероятно, ударили по городу управляемыми авиабомбами. Информация о пострадавших пока не поступала.
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