Росія атакувала 11 населених пунктів Харківщини — загинула людина

Дата публікації: 1 вересня 2025 10:09
Обстріли Харківщини за добу — пошкоджено будинки, магазин та автомобіль
Жінка дивиться на будинок в Харкові, який горить після атаки БпЛА. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Протягом минулої доби під ударами російської армії опинилися 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок атак одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Росіяни масовано атакували Харківську область впродовж доби

У селі Подоли Курилівської громади загинула 51-річна жінка, постраждав 59-річний чоловік. У Нечволодівці Кіндрашівської громади поранення дістав 67-річний мешканець, а в Куп’янську постраждав чоловік 43 років.

Окупанти активно застосовували різні види озброєння: безпілотник типу "Молнія", три FPV-дрони та ще один БпЛА, тип якого уточнюється.

Внаслідок атак було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. У Харківському районі зруйновано магазин і кілька приватних будинків у Слатиному, Прудянці та Любанівці. У Куп’янському районі постраждали будинки, господарча споруда в Нечволодівці та Осиновому, а також автомобіль у Подолах. В Ізюмському районі руйнувань зазнав приватний будинок у Боровій.

У проміжному евакуаційному пункті в Лозовій протягом доби зареєстровано 136 осіб, з них 41 людина залишається.

Яка ситуація на фронті

На фронті зафіксовано 190 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили десять атак у районах Вовчанська, Глибокого, Фиголівки, Западного та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку відбулося також десять штурмів, які були відбиті поблизу Синьківки, Степової Новоселівки, а також у напрямку Новоплатонівки та Петропавлівки.

Нагадаємо, вчора, 31 серпня, прокуратура задокументувала обстріл села Нечволодівка на Харківщині. 

А у ніч проти 31 серпня російські війська запустили ударні дрони по Одесі.

російські війська смерть Харківська область обстріли Олег Синєгубов поранення
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
