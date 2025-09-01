Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Главная Харьков РФ атаковала 11 населенных пунктов Харьковщины — погиб человек

РФ атаковала 11 населенных пунктов Харьковщины — погиб человек

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 10:09
Обстрелы Харьковщины за сутки — повреждены дома, магазин и автомобиль
Женщина смотрит на дом в Харькове, который горит после атаки БпЛА. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

За прошедшие сутки под ударами российской армии оказались 11 населенных пунктов Харьковской области. В результате атак один человек погиб, еще трое получили ранения.

Об этом заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Реклама
Читайте также:

Россияне массированно атаковали Харьковскую область в течение суток

В селе Подолы Куриловской громады погибла 51-летняя женщина, пострадал 59-летний мужчина. В Нечволодовке Кондрашевской громады ранения получил 67-летний житель, а в Купянске пострадал мужчина 43 лет.

Реклама

Оккупанты активно применяли различные виды вооружения: беспилотник типа "Молния", три FPV-дрона и еще один БпЛА, тип которого уточняется.

В результате атак были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В Харьковском районе разрушен магазин и несколько частных домов в Слатино, Прудянке и Любановке. В Купянском районе пострадали дома, хозяйственная постройка в Нечволодовке и Осиновом, а также автомобиль в Подолах. В Изюмском районе разрушениям подвергся частный дом в Боровой.

Реклама

В промежуточном эвакуационном пункте в Лозовой в течение суток зарегистрировано 136 человек, из них 41 человек остается.

Какова ситуация на фронте

На фронте зафиксировано 190 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили десять атак в районах Волчанска, Глубокого, Фиголевки, Западного и Красного Первого.

На Купянском направлении произошло также десять штурмов, которые были отбиты вблизи Синьковки, Степной Новоселовки, а также в направлении Новоплатоновки и Петропавловки.

Напомним, вчера, 31 августа, прокуратура задокументировала обстрел села Нечволодовка на Харьковщине.

А в ночь на 31 августа российские войска запустили ударные дроны по Одессе.

российские войска смерть Харьковская область обстрелы Олег Синегубов ранение
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации