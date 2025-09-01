Обстрелы Харьковщины за сутки — повреждены дома, магазин и автомобиль

Женщина смотрит на дом в Харькове, который горит после атаки БпЛА. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

За прошедшие сутки под ударами российской армии оказались 11 населенных пунктов Харьковской области. В результате атак один человек погиб, еще трое получили ранения.

Об этом заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Реклама

Читайте также:

Россияне массированно атаковали Харьковскую область в течение суток

В селе Подолы Куриловской громады погибла 51-летняя женщина, пострадал 59-летний мужчина. В Нечволодовке Кондрашевской громады ранения получил 67-летний житель, а в Купянске пострадал мужчина 43 лет.

Реклама

Оккупанты активно применяли различные виды вооружения: беспилотник типа "Молния", три FPV-дрона и еще один БпЛА, тип которого уточняется.

В результате атак были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В Харьковском районе разрушен магазин и несколько частных домов в Слатино, Прудянке и Любановке. В Купянском районе пострадали дома, хозяйственная постройка в Нечволодовке и Осиновом, а также автомобиль в Подолах. В Изюмском районе разрушениям подвергся частный дом в Боровой.

Реклама

В промежуточном эвакуационном пункте в Лозовой в течение суток зарегистрировано 136 человек, из них 41 человек остается.

Какова ситуация на фронте

На фронте зафиксировано 190 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили десять атак в районах Волчанска, Глубокого, Фиголевки, Западного и Красного Первого.

На Купянском направлении произошло также десять штурмов, которые были отбиты вблизи Синьковки, Степной Новоселовки, а также в направлении Новоплатоновки и Петропавловки.

Напомним, вчера, 31 августа, прокуратура задокументировала обстрел села Нечволодовка на Харьковщине.

А в ночь на 31 августа российские войска запустили ударные дроны по Одессе.