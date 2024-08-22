Окупанти вбили одну людину в Богодухові та поранили ще п'ятьох 22 серпня

Росія атакувала Богодухів на Харківщині — в ОВА повідомили про загиблого та поранених
22 серпня 2024 16:57
Наслідки атаки. Ілюстративне фото: Telegram/Олег Синєгубов
Російські загарбники у четвер, 22 серпня, завдали удару по місту Богодухів Харківської області. Внаслідок цього загинула одна людина та п'ятеро дістали поранення.
Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА у Telegram.
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"Російські окупанти продовжують чинити терор мирного населення Харківщини. Ворог завдав ударів по місту Богодухів", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки окупантів там загинула одна людина, ще п'ятеро — зазнали поранень. Медики надають всім необхідну допомогу.
Наразі на місцях влучань у Богодухові працюють оперативні служби, інформація оновлюється.
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