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Росія атакувала Богодухів на Харківщині — в ОВА повідомили про загиблого та поранених

22 серпня 2024 16:57
Євгенія Брюховецька - редактор
Окупанти вбили одну людину в Богодухові та поранили ще п'ятьох 22 серпня
Наслідки атаки. Ілюстративне фото: Telegram/Олег Синєгубов
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські загарбники у четвер, 22 серпня, завдали удару по місту Богодухів Харківської області. Внаслідок цього загинула одна людина та п'ятеро дістали поранення.

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА у Telegram.

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"Російські окупанти продовжують чинити терор мирного населення Харківщини. Ворог завдав ударів по місту Богодухів", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки окупантів там загинула одна людина, ще п'ятеро — зазнали поранень. Медики надають всім необхідну допомогу. 

Наразі на місцях влучань у Богодухові працюють оперативні служби, інформація оновлюється.

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Скриншот допису ОВА

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