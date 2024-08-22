Окупанти вбили одну людину в Богодухові та поранили ще п'ятьох 22 серпня

Наслідки атаки. Ілюстративне фото: Telegram/Олег Синєгубов

Російські загарбники у четвер, 22 серпня, завдали удару по місту Богодухів Харківської області. Внаслідок цього загинула одна людина та п'ятеро дістали поранення.

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА у Telegram.

Читайте також:

Обстріл Богодухова 22 серпня

"Російські окупанти продовжують чинити терор мирного населення Харківщини. Ворог завдав ударів по місту Богодухів", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки окупантів там загинула одна людина, ще п'ятеро — зазнали поранень. Медики надають всім необхідну допомогу.

Наразі на місцях влучань у Богодухові працюють оперативні служби, інформація оновлюється.