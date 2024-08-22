Оккупанты убили одного человека в Богодухове и ранили еще пятерых 22 августа

Последствия атаки. Иллюстративное фото: Telegram/Олег Синегубов

Российские захватчики в четверг, 22 августа, нанесли удар по городу Богодухов Харьковской области. В результате погиб один человек и пятеро получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА в Telegram.

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"Российские оккупанты продолжают совершать террор мирного населения Харьковщины. Враг нанес удары по городу Богодухов", — говорится в сообщении.

В результате атаки оккупантов там погиб один человек, еще пятеро — получили ранения. Медики оказывают всем необходимую помощь.

В настоящее время на местах попадания в Богодухове работают оперативные службы, информация обновляется.