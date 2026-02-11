Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Россия атаковала дом на Харьковщине и убила троих детей

Россия атаковала дом на Харьковщине и убила троих детей

Ua en ru
Дата публикации 11 февраля 2026 07:36
Обстрел Богодухова 11 февраля — оккупанты убили мужчину и троих детей
Последствия российского обстрела Харьковщины 11 февраля. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 11 февраля атаковали Богодухов Харьковской области. Враг попал дроном по территории частного домовладения. В результате обстрела есть четверо погибших, среди которых трое детей.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Последствия российского обстрела Богодухова 11 февраля

В результате российского удара ранения получили 35-летняя беременная женщина и 74-летняя.

Наслідки російського обстрілу Богодухова 11 лютого
Спасатели на месте российского обстрела. Фото: ГСЧС
Обстріл Богодухова 11 лютого
Российский обстрел Богодухова. Фото: ГСЧС

Впоследствии стало известно, что оккупанты убили два годовалых мальчика и двухлетнюю девочку, а также 34-летнего мужчину, который был с детьми в частном доме.

В ГСЧС сообщили, что попадание российского дрона произошло в жилой дом, который был полностью разрушен. В результате удара произошел пожар на площади 60 квадратных метров.

Рятувальник у Богодухові
Последствия российского обстрела Богодухова 11 февраля. Фото: ГСЧС
Атака Росії на Харківщину 11 лютого
Спасатели. Фото: ГСЧС

"К ликвидации последствий вражеского удара были привлечены подразделения ГСЧС, в том числе саперы и кинологи. Также на месте происшествия работали психологи", — говорится в сообщении.

null
Пост Синегубова. Фото: скриншот
null
Пост Синегубова. Фото: скриншот
null
Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, 10 февраля российские оккупанты атаковали Запорожье. В результате ударов произошел пожар.

Кроме того, вчера захватчики ударили по Славянску Донецкой области. Оккупанты убили мать с маленькой дочкой.

война убийство ГСЧС Харьковская область обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации