Обстрел Богодухова 11 февраля — оккупанты убили мужчину и троих детей

Последствия российского обстрела Харьковщины 11 февраля. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 11 февраля атаковали Богодухов Харьковской области. Враг попал дроном по территории частного домовладения. В результате обстрела есть четверо погибших, среди которых трое детей.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram, передает Новини.LIVE.

Последствия российского обстрела Богодухова 11 февраля

В результате российского удара ранения получили 35-летняя беременная женщина и 74-летняя.

Спасатели на месте российского обстрела. Фото: ГСЧС

Российский обстрел Богодухова. Фото: ГСЧС

Впоследствии стало известно, что оккупанты убили два годовалых мальчика и двухлетнюю девочку, а также 34-летнего мужчину, который был с детьми в частном доме.

В ГСЧС сообщили, что попадание российского дрона произошло в жилой дом, который был полностью разрушен. В результате удара произошел пожар на площади 60 квадратных метров.

Последствия российского обстрела Богодухова 11 февраля. Фото: ГСЧС

Спасатели. Фото: ГСЧС

"К ликвидации последствий вражеского удара были привлечены подразделения ГСЧС, в том числе саперы и кинологи. Также на месте происшествия работали психологи", — говорится в сообщении.

Напомним, 10 февраля российские оккупанты атаковали Запорожье. В результате ударов произошел пожар.

Кроме того, вчера захватчики ударили по Славянску Донецкой области. Оккупанты убили мать с маленькой дочкой.