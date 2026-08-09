Удар по Харькову 9 августа: одна погибшая и 18 пострадавших

Последствия попадания в многоквартирный дом. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

В Харькове утром 9 августа российские войска нанесли удар по жилой застройке. Одно из попаданий пришлось непосредственно на многоэтажный дом. По последним данным, один человек погиб, еще 18 пострадали. Под завалами могут оставаться люди, поэтому поисково-спасательная операция продолжается.

О последствиях атаки журналистке Новини.LIVE Веронике Марченко рассказали мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета Богдан Гладких.

Попадание в жилой дом

По словам Игоря Терехова, предварительно российские войска применили по Харькову «Бандероли». Всего в городе зафиксировали три попадания. Одно из них пришлось непосредственно на многоэтажку, еще одно — на складское помещение. Мэр подчеркнул, что удар произошёл утром в выходной день, когда люди находились в своих квартирах. На месте попадания спасатели продолжают расчищать завалы.

"Сегодня утром произошел вражеский удар по городу Харькову. Было прямое попадание, предварительно это была "Бандероль". В жилой многоэтажный дом, к сожалению. Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы, под завалами могут находиться люди", — рассказал Игорь Терехов.

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Последствия удара по Харькову. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Сначала городские власти сообщали о 12 раненых, один из которых находился в крайне тяжелом состоянии. Впоследствии число пострадавших возросло.

По последним данным начальника Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета Богдана Гладких, пострадали уже 18 человек, один человек погиб. Под завалами могут находиться люди, поэтому поисковая операция продолжается. В результате одного из попаданий разрушено перекрытие между 7-м и 10-м этажами жилого многоэтажного дома.

Повреждены 15 многоэтажных домов

Последствия удара не ограничились домом, в который пришелся прямой удар. По предварительным данным городских властей, повреждения получили в общей сложности 15 многоэтажных жилых домов.

"Прямое попадание было здесь, в этот жилой многоэтажный дом. И, кроме этого, как я уже говорил, в складское помещение", — отметил Терехов.

Мэр добавил, что никаких военных объектов в здании, куда пришелся удар, не было. По его словам, в воскресенье утром люди просто отдыхали в своих квартирах.

"Утро, люди просто спали дома. Прямое попадание в жилой дом. Здесь нет ни одного военного объекта, как вы понимаете. Люди отдыхали в воскресенье. И такой ужас — это настоящий терроризм", — сказал мэр.

Воздушную тревогу объявили после удара

Отдельно Терехов прокомментировал тот факт, что на момент удара в Харькове не была объявлена воздушная тревога. По его словам, сейчас городские власти вместе с военными выясняют, почему об опасности не удалось предупредить заранее.

"На тот момент действительно не была объявлена воздушная тревога. Сейчас разбираемся с военными, как это могло произойти. Я так понимаю, что их вообще трудно обнаружить. Они летят на очень низкой высоте и очень быстро", — рассказал Терехов.

Осколки боеприпасов. Фото: Новости.LIVE/Вероника Марченко

Ранее Новини.LIVE писали, что в Белом Колодце в Харьковской области обстановка стала настолько опасной, что мирные жители уже не могут самостоятельно покинуть поселок. За последний месяц пограничники бригады «Форпост» эвакуировали оттуда 18 местных жителей.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Лозовской общине Харьковской области 8 августа объявили День траура по двум железнодорожникам, погибшим в результате российского удара по станции Лозовая. В знак скорби в общине были приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия.