Україна
Харків Росія атакувала Харківщину авіабомбами та дронами — які наслідки

Росія атакувала Харківщину авіабомбами та дронами — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 10:51
На Харківщині російські удари пошкодили лікарню та зруйнували житлові будинки
Рятувальник гасить пожежу в Харкові. Фото: ДСНС Харківщини

В ніч проти 14 жовтня російські війська здійснили серію атак на Харківщині, застосувавши керовані авіабомби та безпілотники. Унаслідок ударів постраждали медичний заклад у Харкові та приватні будинки в селищі Великий Бурлук Куп’янського району.

Новини.LIVE розповість усе про наслідки російських атак по Харківщині.

Читайте також:

Росія атакувала лікарню в Харкові 

Як повідомив речник Головного управління ДСНС у Харківській області Євген Василенко в ефірі "Ранок.LIVE", одна з авіабомб влучила у територію лікарні в Салтівському районі міста.

Вибух стався біля одноповерхової будівлі-гаража, де стояли автомобілі медзакладу. Внаслідок удару виникла пожежа та значні руйнування.

Поруч пошкоджено корпус лікувального закладу, у якому перебували 57 пацієнтів. Усіх їх евакуювали до іншої лікарні. Шестеро осіб отримали поранення від уламків скла, решта пережили сильний стрес. Також пошкоджено сусіднє підприємство, де виникла пожежа на площі близько 10 квадратних метрів.

На місці події працювали рятувальники, піротехніки, психологи, медики, поліцейські та комунальні служби. Вогонь вдалося повністю ліквідувати протягом пів години після прибуття підрозділів ДСНС.

Харків обстріли
Пожежа в Харківській області через атаки. Фото: ДСНС Харківщини

В Харківській області виникли пожежі через російські атаки

Крім того, у ніч на 14 жовтня ворог атакував селище Великий Бурлук Куп’янського району безпілотниками. За даними пресслужби ДСНС Харківщини, дрони влучили у житловий сектор, де спалахнули пожежі на території двох приватних обійсть.

Зайнялися два житлові будинки та дві господарські споруди, вогонь охопив площу близько 500 квадратних метрів. Рятувальники, медики ДСНС та офіцер громади оперативно ліквідували пожежу. Попри масштабні руйнування, за попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, з'явилися фото наслідків російських атак КАБами на лікарню в Харкові.

Також під атакою опинилися інфраструктурні об'єкти у Кіровоградській області.

війна Харків пожежа Харківська область обстріли дрони
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
