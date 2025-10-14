Наслідки атаки окупантів РФ на Салтівську лікарню — фото та відеорепортаж

Результат атаки окупантів РФ на лікарню у Харкові. Фото: ДСНС Харківщини

З'явились перші кадри з лікарні у Харкові на Салтівці, яка була значно пошкоджена в результаті цинічного бомбардування КАБами армії РФ. Через дії окупантів поранень зазнали шестеро людей.

Яка ситуація в атакованій лікарні

Згідно з повідомленням голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, всі 57 пацієнтів переведено в інший шпиталь.

Фасад лікарні на Салтівці після атаки окупантів РФ. Фото: Новини.LIVE

Шестеро постраждалих отримали порізи склом, проінформував Синєгубов.

Пошкоджені палати пацієнтів харківської лікарні. Фото: Новини.LIVE

Він додав, що деякі пацієнти медзакладу мають гостру реакцію на стрес.

Так виглядають палати пацієнтів після атаки окупантів РФ. Фото: Новини.LIVE

А мер Харкова Ігор Терехов заявив, що через удар росіян наразі 30 тисяч мешканців міста залишились без світла.

Автобус енергетичної підтримки біля лікарні у Харкові. Фото: Новини.LIVE

За його словами, окупанти спеціально намагаються знищити енергетичну інфраструктуру Харкова.

Також повідомлялось, що окупанти РФ атакували Харків ще й вранці 13 жовтня. У місті було оголошено повітряну тривогу.