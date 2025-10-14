Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Окупанти РФ скинули КАБ на лікарню у Харкові — фото наслідків

Окупанти РФ скинули КАБ на лікарню у Харкові — фото наслідків

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 01:51
Наслідки атаки окупантів РФ на Салтівську лікарню — фото та відеорепортаж
Результат атаки окупантів РФ на лікарню у Харкові. Фото: ДСНС Харківщини

З'явились перші кадри з лікарні у Харкові на Салтівці, яка була значно пошкоджена в результаті цинічного бомбардування КАБами армії РФ. Через дії окупантів поранень зазнали шестеро людей.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Яка ситуація в атакованій лікарні

Згідно з повідомленням голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, всі 57 пацієнтів переведено в інший шпиталь. 

Окупанти РФ скинули КАБ на лікарню у Харкові — фото наслідків - фото 1
Фасад лікарні на Салтівці після атаки окупантів РФ. Фото: Новини.LIVE

Шестеро постраждалих отримали порізи склом, проінформував Синєгубов.

Окупанти РФ скинули КАБ на лікарню у Харкові — фото наслідків - фото 2
Пошкоджені палати пацієнтів харківської лікарні. Фото: Новини.LIVE

Він додав, що деякі пацієнти медзакладу мають гостру реакцію на стрес.

пошкоджена палата лікарні у Харкові
Так виглядають палати пацієнтів після атаки окупантів РФ. Фото: Новини.LIVE

А мер Харкова Ігор Терехов заявив, що через удар росіян наразі 30 тисяч мешканців міста залишились без світла.

Окупанти РФ скинули КАБ на лікарню у Харкові — фото наслідків - фото 4
Автобус енергетичної підтримки біля лікарні у Харкові. Фото: Новини.LIVE

За його словами, окупанти спеціально намагаються знищити енергетичну інфраструктуру Харкова.

Нагадаємо, в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE мер Терехов заявив, що не тільки Харків чекає важка зима через обстріли РФ. Проте він впевнений, що героїчне місто витримає це випробування. 

Також повідомлялось, що окупанти РФ атакували Харків ще й вранці 13 жовтня. У місті було оголошено повітряну тривогу.

Харків обстріли Салтівка війна в Україні лікарня
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації