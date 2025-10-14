Наслідки атаки окупантів РФ на Салтівську лікарню — фото та відеорепортаж

Окупанти РФ скинули КАБ на лікарню у Харкові — фото наслідків
З'явились перші кадри з лікарні у Харкові на Салтівці, яка була значно пошкоджена в результаті цинічного бомбардування КАБами армії РФ. Через дії окупантів поранень зазнали шестеро людей.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Яка ситуація в атакованій лікарні
Згідно з повідомленням голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, всі 57 пацієнтів переведено в інший шпиталь.
Шестеро постраждалих отримали порізи склом, проінформував Синєгубов.
Він додав, що деякі пацієнти медзакладу мають гостру реакцію на стрес.
А мер Харкова Ігор Терехов заявив, що через удар росіян наразі 30 тисяч мешканців міста залишились без світла.
За його словами, окупанти спеціально намагаються знищити енергетичну інфраструктуру Харкова.
Нагадаємо, в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE мер Терехов заявив, що не тільки Харків чекає важка зима через обстріли РФ. Проте він впевнений, що героїчне місто витримає це випробування.
Також повідомлялось, що окупанти РФ атакували Харків ще й вранці 13 жовтня. У місті було оголошено повітряну тривогу.
