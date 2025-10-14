Видео
Україна
Видео

Харьков РФ атаковала Харьковскую область авиабомбами и дронами — детали

РФ атаковала Харьковскую область авиабомбами и дронами — детали

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 10:51
На Харьковщине российские удары повредили больницу и разрушили жилые дома
Спасатель тушит пожар в Харькове. Фото: ГСЧС Харьковщины

В ночь на 14 октября российские войска совершили серию атак на Харьковщине, применив управляемые авиабомбы и беспилотники. В результате ударов пострадали медицинское учреждение в Харькове и частные дома в поселке Великий Бурлук Купянского района.

Новини.LIVE расскажет все о последствиях российских атак по Харьковской области.

Читайте также:

Россия атаковала больницу в Харькове

Как сообщил представитель Главного управления ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко в эфире "Ранок.LIVE", одна из авиабомб попала в территорию больницы в Салтовском районе города.

Взрыв произошел возле одноэтажного здания-гаража, где стояли автомобили медучреждения. В результате удара возник пожар и значительные разрушения.

Рядом поврежден корпус лечебного учреждения, в котором находились 57 пациентов. Всех их эвакуировали в другую больницу. Шесть человек получили ранения от осколков стекла, остальные пережили сильный стресс. Также повреждено соседнее предприятие, где возник пожар на площади около 10 квадратных метров.

На месте происшествия работали спасатели, пиротехники, психологи, медики, полицейские и коммунальные службы. Огонь удалось полностью ликвидировать в течение получаса после прибытия подразделений ГСЧС.

Харків обстріли
Пожар в Харьковской области из-за атаки. Фото: ГСЧС Харьковщины

В Харьковской области возникли пожары из-за российских атак

Кроме того, в ночь на 14 октября враг атаковал поселок Великий Бурлук Купянского района беспилотниками. По данным пресс-службы ГСЧС Харьковщины, дроны попали в жилой сектор, где вспыхнули пожары на территории двух частных дворов.

Загорелись два жилых дома и две хозяйственные постройки, огонь охватил площадь около 500 квадратных метров. Спасатели, медики ГСЧС и офицер общины оперативно ликвидировали пожар. Несмотря на масштабные разрушения, по предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Напомним, появились фото последствий российских атак КАБами на больницу в Харькове.

Также под атакой оказались инфраструктурные объекты в Кировоградской области.

война Харьков пожар Харьковская область обстрелы дроны
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
