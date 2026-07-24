Росія атакувала Харківщину: дев'ятеро людей постраждали

Наслідки удару по Харківщині. Фото: Головне управління Нацполіції Харківщини

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Російські війська протягом минулої доби атакували 20 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали дев'ятеро людей, серед них — 16-річний хлопець. Під ударами опинилися житлові будинки, поштове відділення, ферма, автомобілі та інші цивільні об'єкти. Найбільше постраждалих зафіксували у Золочеві та селі Андріївка.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Постраждалі від атак

У селищі Золочів отримали пошкодження 52-річний і 92-річний чоловіки, 66-річна жінка та 16-річний хлопець. Ще троє жінок віком 70, 48 і 42 роки постраждали в селі Андріївка Балаклійської громади. Також поранення отримали 34-річний чоловік у селі Максимівка Богодухівської громади та 67-річний житель селища Білий Колодязь Вовчанської громади.

Чим атакували

За добу російська армія застосувала три керовані авіабомби, чотири дрони "Герань-2", один безпілотник "Ланцет", сім дронів "Молнія", сім FPV-дронів та ще 17 БпЛА, тип яких встановлюють.

Пошкоджені будинки

У Богодухівському районі пошкоджені приватні будинки, автомобілі, карета екстреної медичної допомоги, вантажівка та квадроцикл.

В Ізюмському районі під ударами опинилися ферма, вантажний автомобіль, десять приватних будинків і три автомобілі в Андріївці. В Ізюмі пошкоджені поштове відділення та десять автомобілів.

У Харківському районі пошкоджені приватні будинки, господарча споруда, склад та автомобіль. У Дергачах постраждали шість приватних будинків.

Також руйнування зафіксували в Куп'янському, Лозівському та Чугуївському районах.

Евакуація людей

За добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 207 людей. Загалом від початку його роботи там зареєстрували 47 400 евакуйованих.

Бої на фронті

На фронті за минулу добу відбулося 233 бойові зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили 11 атак противника. На Куп'янському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

Як повідомляли Новини.LIVE, після чергових російських ударів на Харківщині планують посилити заходи безпеки на підприємствах та об'єктах, де постійно перебувають люди. Влада окремо працюватиме над захистом терміналу Нової пошти, який уже неодноразово атакували, та автозаправних станцій. Серед можливих рішень — додаткові укриття, антидронові сітки та покращення системи оповіщення.

Також Новини.LIVE писали, що вранці 21 липня російські війська атакували безпілотником село Рай-Оленівка Пісочинської громади. Внаслідок удару загинула 66-річна жінка. Також постраждала 37-річна місцева жителька. Медики надають їй необхідну допомогу. Через обстріл пошкоджений приватний будинок. На місці працюють екстрені служби.