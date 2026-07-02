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Головна Харків У Харкові росіяни вдарили по авто, в якому була сімʼя з дитиною

У Харкові росіяни вдарили по авто, в якому була сімʼя з дитиною

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2026 23:52
Удар РФ по АЗС у Харкові 2 липня: дрон влучив в авто з родиною
Наслідки російського обстрілу АЗС у Харкові 2 липня. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Російські окупанти у четвер, 2 липня, атакували автозаправну станцію в Харкові. Зокрема, противник вдарив по автомобілю, в якому перебувала сімʼя з дитиною. 

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко.

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Російський обстріл Харкова 2 липня

Начальник департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких повідомив, що о 17:40 противник завдав удару по Київському району. Влучання сталося в АЗС.

Російський обстріл Харкова 2 липня
Наслідки російського обстрілу АЗС в Харкові 2 липня. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

"Один з автомобілів заправлявся, а в ньому перебувала родина — чоловік, жінка та дитина. Дрон влучив безпосередньо в цей автомобіль, сталася пожежа", — розповів він.

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Удар Росії по АЗС Харкова 2 липня
Удар Росії по АЗС в Харкові. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Родину госпіталізували до лікувального закладу з осколковими пораненнями.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на Харківську ОВА, 2 липня Росія вдарила КАБами та ударними дронами по Харківщині. Внаслідок атаки є загиблий та поранені.

А мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що червень цього року став одним із найважчих місяців для міста з початку великої війни. Загалом за 30 днів місто пережило 142 атаки.

війна Харків обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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