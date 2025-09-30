Росіяни атакували Харківщину — поранено 16-річного хлопця

Гасіння пожежі на Харківщині. Фото ілюстративне: ДСНС Харківщини

Протягом минулої доби російські війська атакували три населені пункти Харківської області. Внаслідок атаки зафіксовано руйнування цивільних об'єктів та пожежі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Реклама

Читайте також:

На Харківщині травмувався підліток від невідомого пристрою

У місті Слобожанське внаслідок вибуху невідомого предмета отримав поранення 16-річний хлопець.

Також відомо, що в Харківській області ворог застосував один ударний FPV-дрон.

Внаслідок атак пошкоджено цивільну інфраструктуру. У Куп’янському районі постраждав житловий будинок у Куп’янську, а також сталися займання луків біля села Грушівка. У Богодухівському районі зруйновано приватний будинок у Тимофіївці.

Як триває евакуація на Харківщині

Евакуаційний транзитний пункт у Лозовій за добу прийняв 47 людей, наразі там залишаються 36 осіб. Від початку роботи пункту вже зареєстровано 5 097 переселенців.

Бойові дії у Харківській області — що змінилося за добу

На фронті зафіксовано 176 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни чотири рази відбивали штурми росіян біля Вовчанська та Кам’янки. На Куп’янському напрямку зафіксовано три атаки противника, які ЗСУ стримали біля Радьківки, Степової Новоселівки та у напрямку Куп’янська.

Нагадаємо, кілька днів тому ЗСУ закрили в'їзд до Куп'янська усім цивільним. В Генштабі аргументували таке рішення.

Також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов пояснив, як Харківщина стала "полігоном" для російських військ, та скільки типів дронів атакують регіон одночасно.