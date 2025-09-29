Генштаб пояснив, чому цивільним закрили в'їзд до Куп'янська

Евакуаційний автобус. Фото: Reuters

У неділю, 28 вересня, цивільним закрили в'їзд до Куп'янська Харківської області. Рішення прийнято із міркувань безпеки, наразі в місті тривають антидиверсійні заходи.

Про це у коментарі виданню РБК-Україна розповів речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

Чому цивільним заборонили в'їжджати до Куп'янська

Андрій Ковальов поінформував, що Куп'янськ перебуває під повним контролем ЗСУ. Водночас на півночі міста тривають пошуково-ударні дії проти військових РФ.

"В самому місті Куп’янську зараз проводяться активні контрдиверсійні заходи. Вʼїзд для цивільних у місто обмежене для ефективного проведення вищевказаних заходів Збройних сил України", — пояснив речник Генштабу.

Нагадаємо, що росіяни намагаються проникнути у Куп'янськ будь-якими методами, використовуючи навіть підземні комунікації. Близько тижня тому стало відомо, що українські військові затопили трубу, якою ворог намагався пролізти.

Також начальник Куп'янської МВА Андрій Беседін тиждень тому сказав, що ситуація у місті критична. Водночас триває евакуація.