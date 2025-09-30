Видео
Россия атаковала Харьковскую область — пострадал подросток

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 09:32
Россияне атаковали Харьковскую область — ранен 16-летний парень
Тушение пожара на Харьковщине. Фото иллюстративное: ГСЧС Харьковщины

За прошедшие сутки российские войска атаковали три населенных пункта Харьковской области. В результате атаки зафиксированы разрушения гражданских объектов и пожары.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

На Харьковщине травмировался подросток от неизвестного устройства

В городе Слобожанское в результате взрыва неизвестного предмета получил ранения 16-летний парень.

Также известно, что в Харьковской области враг применил один ударный FPV-дрон.

В результате атак повреждена гражданская инфраструктура. В Купянском районе пострадал жилой дом в Купянске, а также произошли возгорания лугов возле села Грушевка. В Богодуховском районе разрушен частный дом в Тимофеевке.

Как продолжается эвакуация на Харьковщине

Эвакуационный транзитный пункт в Лозовой за сутки принял 47 человек, сейчас там остаются 36 человек. С начала работы пункта уже зарегистрировано 5 097 переселенцев.

Боевые действия в Харьковской области — что изменилось за сутки

На фронте зафиксировано 176 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские воины четыре раза отбивали штурмы россиян возле Волчанска и Каменки. На Купянском направлении зафиксировано три атаки противника, которые ВСУ сдержали у Радьковки, Степной Новоселовки и в направлении Купянска.

Напомним, несколько дней назад ВСУ закрыли въезд в Купянск всем гражданским. В Генштабе аргументировали такое решение.

Также председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов объяснил, как Харьковщина стала "полигоном" для российских войск, и сколько типов дронов атакуют регион одновременно.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
