Росія вдарила дронами по підприємству й житлових будинках на Харківщині

Прокуратура фіксує наслідки атак. Фото: Харківська обласна прокуратура

У ніч на 28 травня російські війська завдали масованих ударів ударними безпілотниками по передмістях Харкова. Внаслідок атак одна людина загинула, ще семеро, серед них дитина, отримали поранення.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Реклама

Читайте також:

Росія била безпілотниками по Харківській області

За даними слідства, атаки тривали з 00:30 до 1:35. Спочатку близько девʼяти ворожих дронів-камікадзе вдарили по приватному підприємству в селі Васищеве Харківського району.

Руйнування від атак безпілотників. Фото: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок влучань спалахнула пожежа, знищено складські будівлі, приміщення та транспортні засоби. Поранень зазнали троє охоронців підприємства. Постраждала також 4-річна дівчинка, яка мешкає неподалік — у неї діагностовано гострий шок.

Зруйновані будинки. Фото: Харківська обласна прокуратура

Руїни будинки. Фото: Харківська обласна прокуратура

Близько 01:20 російські дрони атакували селище Есхар у Чугуївському районі. Руйнувань зазнали житлові багатоповерхівки, приватні будинки та кафе. 85-річний чоловік отримав тяжкі поранення та був госпіталізований, проте, попри зусилля медиків, помер у лікарні.

Згорілий автобус та знищена будівля. Фото: Харківська обласна прокуратура

Ще троє людей отримали травми: у чоловіка та жінки — тілесні ушкодження, ще одна мешканка селища зазнала гострої стресової реакції.

Попередньо встановлено, що російські військові застосували для обстрілу дрони типу "Герань-2". Прокуратура розпочала досудові розслідування за статтею 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Наразі тривають процесуальні дії, спрямовані на фіксацію чергового воєнного злочину з боку армії Росії.

Нагадаємо, в Укрзалізниці повідомили про атаку на залізничні об'єкти в трьох областях України.

Також в Харківській ОВА повідомляли про потужні вибухи в ніч проти 28 травня.