Россия ударила дронами по предприятию и жилым домам на Харьковщине

Прокуратура фиксирует последствия атак. Фото: Харьковская областная прокуратура

В ночь на 28 мая российские войска нанесли массированные удары ударными беспилотниками по пригородам Харькова. В результате атак один человек погиб, еще семеро, среди них ребенок, получили ранения.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

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По данным следствия, атаки продолжались с 00:30 до 1:35. Сначала около девяти вражеских дронов-камикадзе ударили по частному предприятию в селе Васищево Харьковского района.

Разрушения от атак беспилотников. Фото: Харьковская областная прокуратура

В результате попаданий вспыхнул пожар, уничтожены складские здания, помещения и транспортные средства. Ранения получили трое охранников предприятия. Пострадала также 4-летняя девочка, которая живет неподалеку - у нее диагностирован острый шок.

Разрушенные дома. Фото: Харьковская областная прокуратура

Разрушенные дома, фото: Харьковская областная прокуратура

Около 01:20 российские дроны атаковали поселок Эсхар в Чугуевском районе. Разрушениям подверглись жилые многоэтажки, частные дома и кафе. 85-летний мужчина получил тяжелые ранения и был госпитализирован, однако, несмотря на усилия медиков, скончался в больнице.

Сгоревший автобус и уничтоженное здание. Фото: Харьковская областная прокуратура

Еще три человека получили травмы: у мужчины и женщины — телесные повреждения, еще одна жительница поселка получила острую стрессовую реакцию.

Предварительно установлено, что российские военные применили для обстрела дроны типа "Герань-2". Прокуратура начала досудебные расследования по статье 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Сейчас продолжаются процессуальные действия, направленные на фиксацию очередного военного преступления со стороны армии России.

Напомним, в Укрзализныце сообщили об атаке на железнодорожные объекты в трех областях Украины.

Также в Харьковской ОГА сообщали о мощных взрывах в ночь на 28 мая.