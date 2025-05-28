Россия ударила дронами по предприятию и жилым домам на Харьковщине

Россия атаковала пригород Харькова — среди раненых есть ребенок
В ночь на 28 мая российские войска нанесли массированные удары ударными беспилотниками по пригородам Харькова. В результате атак один человек погиб, еще семеро, среди них ребенок, получили ранения.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.
Россия била беспилотниками по Харьковской области
По данным следствия, атаки продолжались с 00:30 до 1:35. Сначала около девяти вражеских дронов-камикадзе ударили по частному предприятию в селе Васищево Харьковского района.
В результате попаданий вспыхнул пожар, уничтожены складские здания, помещения и транспортные средства. Ранения получили трое охранников предприятия. Пострадала также 4-летняя девочка, которая живет неподалеку - у нее диагностирован острый шок.
Около 01:20 российские дроны атаковали поселок Эсхар в Чугуевском районе. Разрушениям подверглись жилые многоэтажки, частные дома и кафе. 85-летний мужчина получил тяжелые ранения и был госпитализирован, однако, несмотря на усилия медиков, скончался в больнице.
Еще три человека получили травмы: у мужчины и женщины — телесные повреждения, еще одна жительница поселка получила острую стрессовую реакцию.
Предварительно установлено, что российские военные применили для обстрела дроны типа "Герань-2". Прокуратура начала досудебные расследования по статье 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Сейчас продолжаются процессуальные действия, направленные на фиксацию очередного военного преступления со стороны армии России.
Напомним, в Укрзализныце сообщили об атаке на железнодорожные объекты в трех областях Украины.
Также в Харьковской ОГА сообщали о мощных взрывах в ночь на 28 мая.
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