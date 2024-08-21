В Харьковской области россияне атаковали сельский совет

Россия атаковала сельский совет в Харьковской области — под завалами могут быть люди
21 августа 2024 14:14
Обстрел в Казачьей Лопане. Фото иллюстративное: Дергачевский городской совет
Оккупанты атаковали село Казачья Лопань в Дергачевской общине на Харьковщине. Прилет случился по зданию сельского совета.
Об этом 21 августа сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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В сообщении Олег Синегубов отметил, что удар оккупантов по деревне Казачья Лопань был совершен сегодня, 21 августа, около 12:25.
От обстрела повреждено здание сельского совета. По предварительным данным под завалами дома могут находиться три человека. В настоящее время на месте работают все профильные службы.
Олег Синегубов предупредил об опасности повторных ударов по объекту.
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