В Харьковской области россияне атаковали сельский совет

Обстрел в Казачьей Лопане. Фото иллюстративное: Дергачевский городской совет

Оккупанты атаковали село Казачья Лопань в Дергачевской общине на Харьковщине. Прилет случился по зданию сельского совета.

Об этом 21 августа сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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В сообщении Олег Синегубов отметил, что удар оккупантов по деревне Казачья Лопань был совершен сегодня, 21 августа, около 12:25.

От обстрела повреждено здание сельского совета. По предварительным данным под завалами дома могут находиться три человека. В настоящее время на месте работают все профильные службы.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Олег Синегубов предупредил об опасности повторных ударов по объекту.