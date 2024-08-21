У Харківській області ідентифікували окупантів які знущалися з цивільних

Прокурори опитують постраждалого від катувань чоловіка. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харківській області прокурори ідентифікували шістьох окупантів, які знущалися над мирними мешканцями під час окупації регіону. Воєнні злочини окупанти здійснили у селищі Савинці та село Довгалівка Ізюмського району.

Про це 21 серпня повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Як окупанти знущалися над цивільними

Слідство встановило, що 2 березня 2022 року російські військові окупували селище Савинці та село Довгалівка в Ізюмському районі Харківської області. У той час шестеро російських окупантів утримували в катівнях місцевих мешканців з патріотичною позицією та по звірячому знущалися з них, намагаючись вибити з низ інформацію про військових та односелеців, які виступають проти Росії та допомагають ЗСУ. Для цього російські військові застосовували жорстоке фізичне та психологічне насильство.

Ув'язненим українцям зв'язували руки за спиною, залякували пострілами в землю, вивозили в ліс для імітації розстрілу, жорстоко били, утримували в нелюдських умовах, обмежуючи доступ до їжі та води.

Місце, де окупанти утримували цивільних. Фото: Харківська обласна прокуратура

Один з постраждалих розповів, як російські військові кілька разів встромили ножа у ногу чоловіку та травмували його додатково ножем. Серед потерпілих був й депутат селищної ради Савинської ОТГ.

Його особисто допитував начальник штабу батальйону 126-ого полку військ національної гвардії федеральної служби військ національної гвардії Росії. Він погрожував депутату жорстоким фізичним каліцтвом. Інший російський кат нерідко бив потерпілого, а одного дня кинув у катівню димову шашку, душив та сильно бив. Такі методи окупанти застосовували по декілька разів.

Відомо, що один з потерпілих, якому на той момент було 59 років, не витримав катувань від росіян та помер від важких тілесних ушкоджень.

Кого ідентифікували правоохоронці

"Підозрювані — військовослужбовці 3-ого стрілецького взводу 4-ої стрілецької роти 1-ого стрілецького батальйону 202-ого мотострілецького полку "ЛНР" та начальник штабу батальйону 126-ого полку військ національної гвардії федеральної служби військ національної гвардії рф", — повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук. Також прокурорами оголошено ро підозру шістьом окупантам у порушенні законів та звичаїв війни.