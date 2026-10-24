Рятувальники працюють на місці російської атаки. Фото ілюстративне: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Росія продовжує завдавати удари по цивільним об'єктам України. Ввечері 24 жовтня ворог атакував ТЦ у Основ'янському районі Харкова. Наразі наслідки уточнюють.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає Новини.LIVE.

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Атака ТЦ у Харкові. Скриншот: t.me/ihor_terekhov

Атака по ТЦ Харкова

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