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Головна Харків Росія атакувала торгівельний центр у Харкові

Росія атакувала торгівельний центр у Харкові

Ua ru
24 жовтня 2026 19:20
Атака по ТЦ Харкова 24 жовтня facebook.com/DSNS.GOV.UA
Рятувальники працюють на місці російської атаки. Фото ілюстративне: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Росія продовжує завдавати удари по цивільним об'єктам України. Ввечері 24 жовтня ворог атакував ТЦ у Основ'янському районі Харкова. Наразі наслідки уточнюють. 

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає Новини.LIVE. 

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Повідомлення Ігоря Терехова про атаку на Харків 24 жовтня
Атака ТЦ у Харкові. Скриншот: t.me/ihor_terekhov

Атака по ТЦ Харкова

Новина доповнюється...

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Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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