Росія атакувала торгівельний центр у Харкові
Ua ru
24 жовтня 2026 19:20
facebook.com/DSNS.GOV.UA
Рятувальники працюють на місці російської атаки. Фото ілюстративне: facebook.com/DSNS.GOV.UA
Росія продовжує завдавати удари по цивільним об'єктам України. Ввечері 24 жовтня ворог атакував ТЦ у Основ'янському районі Харкова. Наразі наслідки уточнюють.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає Новини.LIVE.
Реклама
Атака по ТЦ Харкова
Новина доповнюється...
Читайте також: