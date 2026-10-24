Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: facebook.com/synegubov.official

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти знову атакували енергетичні обʼєкти регіону. Зокрема, йдеться про ТЕЦ-5. Наразі фахівці здійснюють відновлення.

Про це Олег Синєгубов повідомив на зустрічі з представниками медіа, передає журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко.

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Російські удари по енергообʼєктах Харківщини

"Ідуть удари і нещодавно, декілька днів тому, були удари по території ТЕЦ-5 і по інших енергооб'єктах, по підстанціях різних абсолютно типів. Іде відновлення, відновлення йде важко, працює велика кількість людей", — зазначив Синєгубов.

Зокрема, на одному з обʼєктів одночасно працюють 300 людей. Йдеться про фахівців різних типів. Також залучають величезну кількість техніки.

Водночас Синєгубов не назвав орієнтовних термінів відновлення пошкоджень і не уточнив, які саме об’єкти зазнали руйнувань.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на головного сержанта роти БпАК 1 мотопіхотного батальйону 58 ОМПБр з позивним "Вікінг", на Вовчанському напрямку російські підрозділи не припиняють штурмів невеликими групами, намагаючись облаштувати позиції поблизу державного кордону. Українські захисники контролюють переміщення ворога, виявляють його місця зосередження та перешкоджають подальшому просуванню.

А 23 жовтня російські окупанти атакували Харків реактивними дронами. Під ударом противника опинилися офісна будівля, приватні будинки та цивільне підприємство.