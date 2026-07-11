Росія атакувала вісім населених пунктів Харківщини: двоє загиблих

Знищений будинок. Фото: Поліція Харківщини

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

Минулої доби російські війська атакували вісім населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще троє дістали поранення або зазнали гострої реакції на стрес.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова та поліцію Харківської області.

Пошкоджені складські приміщення. Фото: Поліція Харківщини

Двоє людей загинули у Слатиному

За даними поліції, у селищі Слатине Дергачівської громади Харківського району російський безпілотник влучив у цивільний автомобіль. Внаслідок атаки загинули 58-річний водій та 75-річний пасажир.

Крім того, вибухові поранення дістав 83-річний чоловік, який перебував неподалік від місця удару. Його госпіталізували. Водночас за інформацією Олега Синєгубова, у Слатиному також постраждав 51-річний чоловік.

Знищений будинок. Фото: Поліція Харківщини

Під ударом кілька районів області

У селищі Мала Данилівка Харківського району внаслідок російського удару 66-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У селі Тетлега Чугуївського району російський безпілотник пошкодив приватний будинок, гараж та автомобіль.

Вщент вигорілий автомобіль. Фото: Поліція Харківщини

Автівка з діркою в капоті і вибитим склом. Фото: Поліція Харківщини

У Куп'янському районі під обстрілами опинилися села Плоске та Шипувате, а також селище Шевченкове. Там пошкоджені будівля сільськогосподарського підприємства, цивільні автомобілі, приватні будинки та зерносховище.

У селищі Золочів Богодухівського району через атаку пошкоджено електромережі. Також руйнувань зазнали приватний будинок і господарська споруда у селі Дубівка Харківського району.

Зруйнована будівля. Фото: Поліція Харківщини

Автівка, яка згоріла унаслідок атаки. Фото: Поліція Харківщини

Пошкоджена будівля. Фото: Поліція Харківщини

Чим атакувала Росія

За даними Олега Синєгубова, протягом доби російські війська застосували по території області:

один безпілотник типу "Герань-2";

три БпЛА типу "Молнія";

чотири FPV-дрони;

ще 17 безпілотників, тип яких наразі встановлюють.

Евакуація триває

Очільник Харківської ОВА повідомив, що лише за минулу добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 182 людини, які виїхали з небезпечних територій області.

За інформацією поліції, лише 10 липня слідчі провели дев'ять оглядів місць російських ударів та відкрили 18 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів РФ. Від початку повномасштабного вторгнення правоохоронці Харківщини вже зареєстрували 31 076 воєнних злочинів, скоєних російськими військовими на території області.

Раніше Новини.LIVE писали, що мер Харкова Ігор Терехов попередив харків'ян про важкі дні. За словами міського голови, останні дні були надзвичайно складними: росіяни били по місту керованими авіабомбами, ракетами, FPV-дронами та різними типами ударних безпілотників. Внаслідок атак загинули мирні жителі, були пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та автозаправні станції.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Харківщині тривають роботи з гуманітарного розмінування. Лише за тиждень сапери очистили понад 103 гектари території та знешкодили сотні вибухонебезпечних предметів. Роботи проводили на полях, у лісах, біля доріг, газопроводів і житлових будинків. Завдяки цьому ще тисячі людей отримали безпечніші умови для життя.