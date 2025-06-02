Обстріл Харкова — ракети влучили біля школи та багатоповерхівки

Мер Харкова Ігор Терехов оглядає вирву. Фото: Ігор Терехов

У понеділок, 2 червня, Харків знову зазнав удару з боку Росії. Місто було атаковане двома балістичними ракетами, які влучили безпосередньо у житловому районі.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Одна з ракет впала поруч із багатоповерховим будинком, інша — просто на проїжджу частину, за кілька десятків метрів від місцевої школи.

Вирва від ракетного удару. Фото: Ігор Терехов

"Коли стоїш біля цієї вирви — усвідомлюєш, наскільки все могло бути інакше. Ще кілька метрів — і удар прийшовся б у будинок. Ще кілька хвилин — і на дорозі вже були б машини, автобуси. Це справжнє диво, що обійшлося без жертв", — пише Терехов.

На місці вже працюють комунальні служби, дорогу обіцяють відновити найближчим часом. Мер подякував усім, хто оперативно реагує на наслідки атак.

Нагадаємо, у Харкові в ніч проти 2 червня лунали потужні вибухи.

Внаслідок дронової атаки в Харкові почалися пожежі, відомо про трьох постраждалих.

Росіяни атакують цивільних у Харкові FPV-дронами. Кілька днів тому окупанти завдали удару по людям, які працювали на городі.