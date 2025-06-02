Дроны и ракеты били по Харькову — Терехов назвал последствия

РФ била по Харькову дронами всю ночь — Терехов рассказал детали
В ночь на 2 июня российские силы нанесли новый массированный удар по Харькову. Известно об атаках беспилотниками и баллистическими ракетами, есть поражения гражданских объектов.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
В Харькове более 20 домов разрушены атаками России
Кроме ударов дронами, город пострадал также от баллистических ракет. Терехов подтвердил попадание двух ракет по Киевскому району Харькова. Одна из них попала в дорогу, другая — неподалеку многоквартирных жилых домов. В результате этого частично повреждена жилая инфраструктура.
По словам мэра, в результате обстрелов пострадали по меньшей мере шесть человек, среди них — семилетний ребенок. Также многие жители района обращаются к медикам из-за сильного стресса после ночной атаки.
Сейчас коммунальные службы проводят аварийные работы и ликвидируют последствия ударов. Терехов подчеркнул, что городские власти приложит все усилия для помощи пострадавшим и скорейшего восстановления поврежденной инфраструктуры.
Напомним, Игорь Терехов показал воронку от баллистической ракеты, которая упала в нескольких метрах от многоэтажки и школы.
Добавим, что в Харькове ночью возникли сильные пожары.
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