Дроны и ракеты били по Харькову — Терехов назвал последствия

Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС Харьковщины

В ночь на 2 июня российские силы нанесли новый массированный удар по Харькову. Известно об атаках беспилотниками и баллистическими ракетами, есть поражения гражданских объектов.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Кроме ударов дронами, город пострадал также от баллистических ракет. Терехов подтвердил попадание двух ракет по Киевскому району Харькова. Одна из них попала в дорогу, другая — неподалеку многоквартирных жилых домов. В результате этого частично повреждена жилая инфраструктура.

По словам мэра, в результате обстрелов пострадали по меньшей мере шесть человек, среди них — семилетний ребенок. Также многие жители района обращаются к медикам из-за сильного стресса после ночной атаки.

Сейчас коммунальные службы проводят аварийные работы и ликвидируют последствия ударов. Терехов подчеркнул, что городские власти приложит все усилия для помощи пострадавшим и скорейшего восстановления поврежденной инфраструктуры.

Напомним, Игорь Терехов показал воронку от баллистической ракеты, которая упала в нескольких метрах от многоэтажки и школы.

Добавим, что в Харькове ночью возникли сильные пожары.