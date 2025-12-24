Обстріл Харкова напередодні Різдва - які наслідки

ДСНС на місці обстрілу на Харківщині. Ілюстративне фото: ДСНС України

Протягом четверга, 24 грудня, російські війська завдавали ударів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова. Саме вони забезпечують місто теплом, гарячою та холодною водою.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.

Пост Терехова. Фото: скриншот

Обстріл Харкова напередодні Різдва

За словами Терехова, останні два удари у Слобідському та Шевченківському районах також були спрямовані саме по таких об’єктах.

Метою атак, зазначив Терехов, є руйнування енергоострова, який місто вибудовувало протягом останніх років, та спроба залишити Харків без тепла і світла.

Міський голова наголосив, що всі профільні фахівці спільно з енергетиками працюють у цілодобовому режимі, аби втримати критичну інфраструктуру в робочому стані та продовжити постачання тепла, води й електроенергії до домівок харків’ян.

Варто зазначити, що Харківська обласна прокуратура повідомила, що сьогодні ввечері у Слобідському районі зафіксовано удари двома безпілотниками типу "Молнія".

Пост Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

"Перше влучання — у землю поблизу житлових будинків. Пошкоджено автомобілі, гараж, вибито вікна у квартирах. Друге влучання — по території об’єкта критичної інфраструктури. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, виникла пожежа. 59-річний охоронець отримав опік", — говориться у повідомленні.

Наслідки обстрілу РФ. Фото: Харківська обласна прокуратура

Щодо Харківської області, окупанти дійснили обстріл Чугуївського району, унаслідок чого поранення дістав 68-річний чоловік.

Потім у Богодухівському районі внаслідок ворожої атаки, попередньо безпілотником типу "Молнія", зафіксовано пошкодження житлового будинку.

Росіяни атакували Харківщину. Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, що Ігор Терехов повідомляв, що РФ обстріляла передмістя Харкова — тоді ціллю атаки російських військ була ТЕЦ.

А також у Харкові було чути вибух вдень. Інформація щодо постраждалих наразі невідома.