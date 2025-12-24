Обстрел Харькова накануне Рождества - какие последствия

ГСЧС на месте обстрела на Харьковщине. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

В течение четверга, 24 декабря, российские войска наносили удары по объектам критической инфраструктуры Харькова. Именно они обеспечивают город теплом, горячей и холодной водой.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в Telegram.

Пост Терехова. Фото: скриншот

Обстрел Харькова накануне Рождества

По словам Терехова, последние два удара в Слободском и Шевченковском районах также были направлены именно по таким объектам.

Целью атак, отметил Терехов, является разрушение энергоострова, который город выстраивал в течение последних лет, и попытка оставить Харьков без тепла и света.

Городской голова отметил, что все профильные специалисты совместно с энергетиками работают в круглосуточном режиме, чтобы удержать критическую инфраструктуру в рабочем состоянии и продолжить поставки тепла, воды и электроэнергии в дома харьковчан.

Стоит отметить, что Харьковская областная прокуратура сообщила, что сегодня вечером в Слободском районе зафиксированы удары двумя беспилотниками типа "Молния".

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

"Первое попадание — в землю вблизи жилых домов. Повреждены автомобили, гараж, выбиты окна в квартирах. Второе попадание — по территории объекта критической инфраструктуры. Поврежден объект критической инфраструктуры, возник пожар. 59-летний охранник получил ожог", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела РФ. Фото: Харьковская областная прокуратура

Что касается Харьковской области, оккупанты совершили обстрел Чугуевского района, в результате чего ранения получил 68-летний мужчина.

Затем в Богодуховском районе в результате вражеской атаки, предварительно беспилотником типа "Молния", зафиксировано повреждение жилого дома.

Россияне атаковали Харьковскую область. Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, что Игорь Терехов сообщал, что РФ обстреляла пригород Харькова — тогда целью атаки российских войск была ТЭЦ.

А также в Харькове был слышен взрыв днем. Информация о пострадавших пока неизвестна.