Обстрел Харькова накануне Рождества - какие последствия

РФ била по критической инфраструктуре Харькова в канун Рождества
В течение четверга, 24 декабря, российские войска наносили удары по объектам критической инфраструктуры Харькова. Именно они обеспечивают город теплом, горячей и холодной водой.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в Telegram.
Обстрел Харькова накануне Рождества
По словам Терехова, последние два удара в Слободском и Шевченковском районах также были направлены именно по таким объектам.
Целью атак, отметил Терехов, является разрушение энергоострова, который город выстраивал в течение последних лет, и попытка оставить Харьков без тепла и света.
Городской голова отметил, что все профильные специалисты совместно с энергетиками работают в круглосуточном режиме, чтобы удержать критическую инфраструктуру в рабочем состоянии и продолжить поставки тепла, воды и электроэнергии в дома харьковчан.
Стоит отметить, что Харьковская областная прокуратура сообщила, что сегодня вечером в Слободском районе зафиксированы удары двумя беспилотниками типа "Молния".
"Первое попадание — в землю вблизи жилых домов. Повреждены автомобили, гараж, выбиты окна в квартирах. Второе попадание — по территории объекта критической инфраструктуры. Поврежден объект критической инфраструктуры, возник пожар. 59-летний охранник получил ожог", — говорится в сообщении.
Что касается Харьковской области, оккупанты совершили обстрел Чугуевского района, в результате чего ранения получил 68-летний мужчина.
Затем в Богодуховском районе в результате вражеской атаки, предварительно беспилотником типа "Молния", зафиксировано повреждение жилого дома.
Напомним, что Игорь Терехов сообщал, что РФ обстреляла пригород Харькова — тогда целью атаки российских войск была ТЭЦ.
А также в Харькове был слышен взрыв днем. Информация о пострадавших пока неизвестна.
Читайте Новини.LIVE!