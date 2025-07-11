Ранкова атака РФ дронами — Харків зазнав чергового удару

Зруйнована автівка. Фото: Новини.LIVE

Унаслідок ранкової атаки Росії на Харків 11 липня кількість постраждалих сягнула дев’яти осіб. Екстрені та комунальні служби ліквідовують наслідки атаки.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Понівечена будівля від вибуху. Фото: Новини.LIVE

Обвал будівлі. Фото: Новини.LIVE

За попередніми даними, окупанти вдарили по центру Харкова, зокрема — по району житлової забудови. Одним із об’єктів, які потрапили під удар, став пологовий будинок, у якому на момент атаки перебували породіллі з немовлятами.

Наслідки атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

На щастя, жодна з них не постраждала. Наразі триває евакуація пацієнток у безпечніший медичний заклад.

Руїни. Фото: Новини.LIVE

Крім того, у Салтівському районі зафіксовано серйозні руйнування: вибухами пошкоджено чотириповерхову нежитлову будівлю, стоматологічну поліклініку та дах одного з житлових будинків.

Зруйнований будинок. Фото: Новини.LIVE

Руїни будинку. Фото: Новини.LIVE

Також спалахнули пожежі, ліквідацією яких займаються рятувальники.

Мешканці житлового району розповіли, що від вибухів в їх квартирах винесло вікна. Також вони зазначили, що поруч з місцем атаки немає жодних військових чи промислових об'єктів — лише цивільні житлові будинки та продуктові магазини.

Нагадаємо, у Харкові лунали гучні вибухи через атаку дронів.

Окрім того, під атакою російських дронів опинилося й місто Чугуїв в Харківській області.