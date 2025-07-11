Ранкова атака РФ дронами — Харків зазнав чергового удару

Росія била "Шахедами" по Харкову — фото й відео наслідків
Унаслідок ранкової атаки Росії на Харків 11 липня кількість постраждалих сягнула дев’яти осіб. Екстрені та комунальні служби ліквідовують наслідки атаки.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Росія атакувала цивільні та медичні будівлі в Харкові
За попередніми даними, окупанти вдарили по центру Харкова, зокрема — по району житлової забудови. Одним із об’єктів, які потрапили під удар, став пологовий будинок, у якому на момент атаки перебували породіллі з немовлятами.
На щастя, жодна з них не постраждала. Наразі триває евакуація пацієнток у безпечніший медичний заклад.
Крім того, у Салтівському районі зафіксовано серйозні руйнування: вибухами пошкоджено чотириповерхову нежитлову будівлю, стоматологічну поліклініку та дах одного з житлових будинків.
Також спалахнули пожежі, ліквідацією яких займаються рятувальники.
Мешканці житлового району розповіли, що від вибухів в їх квартирах винесло вікна. Також вони зазначили, що поруч з місцем атаки немає жодних військових чи промислових об'єктів — лише цивільні житлові будинки та продуктові магазини.
Нагадаємо, у Харкові лунали гучні вибухи через атаку дронів.
Окрім того, під атакою російських дронів опинилося й місто Чугуїв в Харківській області.
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