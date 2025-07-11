Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Россия била "Шахедами" по Харькову — фото и видео последствий

Россия била "Шахедами" по Харькову — фото и видео последствий

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 09:01
Утренняя атака РФ дронами — Харьков подвергся очередному удару
Разрушенная машина. Фото: Новини.LIVE

В результате утренней атаки России на Харьков 11 июля количество пострадавших достигло девяти человек. Экстренные и коммунальные службы ликвидируют последствия атаки. 

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Реклама
Читайте также:

Россия атаковала гражданские и медицинские здания в Харькове

Харків обстріл
Изуродованное здание от взрыва. Фото: Новини.LIVE
Харків удар Шахедами
Обвал здания. Фото: Новини.LIVE

По предварительным данным, оккупанты ударили по центру Харькова, в частности, по району жилой застройки. Одним из объектов, которые попали под удар, стал роддом, в котором на момент атаки находились роженицы с младенцами.

Атака Шахедів на Харків
Последствия атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

К счастью, ни одна из них не пострадала. Сейчас продолжается эвакуация пациенток в более безопасное медицинское учреждение.

Салтівка удар
Руины. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, в Салтовском районе зафиксированы серьезные разрушения: взрывами повреждено четырехэтажное нежилое здание, стоматологическая поликлиника и крыша одного из жилых домов.

Атака безпілотників Харків
Разрушенный дом. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки по Харкову 11 липня
Руины дома. Фото: Новини.LIVE

Также вспыхнули пожары, ликвидацией которых занимаются спасатели.

Жители жилого района рассказали, что от взрывов в их квартирах вынесло окна. Также они отметили, что рядом с местом атаки нет никаких военных или промышленных объектов — только гражданские жилые дома и продуктовые магазины.

Напомним, в Харькове раздавались громкие взрывы из-за атаки дронов.

Кроме того, под атакой российских дронов оказался и город Чугуев в Харьковской области.

российские войска Харьков взрыв беспилотники дроны війна
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации