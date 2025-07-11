Утренняя атака РФ дронами — Харьков подвергся очередному удару

Россия била "Шахедами" по Харькову — фото и видео последствий
В результате утренней атаки России на Харьков 11 июля количество пострадавших достигло девяти человек. Экстренные и коммунальные службы ликвидируют последствия атаки.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Россия атаковала гражданские и медицинские здания в Харькове
По предварительным данным, оккупанты ударили по центру Харькова, в частности, по району жилой застройки. Одним из объектов, которые попали под удар, стал роддом, в котором на момент атаки находились роженицы с младенцами.
К счастью, ни одна из них не пострадала. Сейчас продолжается эвакуация пациенток в более безопасное медицинское учреждение.
Кроме того, в Салтовском районе зафиксированы серьезные разрушения: взрывами повреждено четырехэтажное нежилое здание, стоматологическая поликлиника и крыша одного из жилых домов.
Также вспыхнули пожары, ликвидацией которых занимаются спасатели.
Жители жилого района рассказали, что от взрывов в их квартирах вынесло окна. Также они отметили, что рядом с местом атаки нет никаких военных или промышленных объектов — только гражданские жилые дома и продуктовые магазины.
Напомним, в Харькове раздавались громкие взрывы из-за атаки дронов.
Кроме того, под атакой российских дронов оказался и город Чугуев в Харьковской области.
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