Утренняя атака РФ дронами — Харьков подвергся очередному удару

Разрушенная машина. Фото: Новини.LIVE

В результате утренней атаки России на Харьков 11 июля количество пострадавших достигло девяти человек. Экстренные и коммунальные службы ликвидируют последствия атаки.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Изуродованное здание от взрыва. Фото: Новини.LIVE

Обвал здания. Фото: Новини.LIVE

По предварительным данным, оккупанты ударили по центру Харькова, в частности, по району жилой застройки. Одним из объектов, которые попали под удар, стал роддом, в котором на момент атаки находились роженицы с младенцами.

Последствия атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

К счастью, ни одна из них не пострадала. Сейчас продолжается эвакуация пациенток в более безопасное медицинское учреждение.

Руины. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, в Салтовском районе зафиксированы серьезные разрушения: взрывами повреждено четырехэтажное нежилое здание, стоматологическая поликлиника и крыша одного из жилых домов.

Разрушенный дом. Фото: Новини.LIVE

Руины дома. Фото: Новини.LIVE

Также вспыхнули пожары, ликвидацией которых занимаются спасатели.

Жители жилого района рассказали, что от взрывов в их квартирах вынесло окна. Также они отметили, что рядом с местом атаки нет никаких военных или промышленных объектов — только гражданские жилые дома и продуктовые магазины.

Напомним, в Харькове раздавались громкие взрывы из-за атаки дронов.

Кроме того, под атакой российских дронов оказался и город Чугуев в Харьковской области.