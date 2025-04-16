Росія хоче штурмувати Куп'янський та Вовчанський напрямок

ЗСУ в Харківській області. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Заявив, що у Харківській області на Куп'янському напрямку, особливо в районі Дворічного, тривають надзвичайно важкі бої. За його словами, російські сили безперервно намагаються прорвати оборону, однак українські групи тримають позиції завдяки ефективній роботі бойових дронів, які повністю контролюють периметр зони бойових дій.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив командир розвідувального підрозділу ЗСУ Денис Ярославський.

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Денис Ярославський заявив, що ЗСУ намагаються атакувати на випередження, адже російські військові регулярно атакують Дворічне.

"Я тільки що повернувся з Вовчанського напрямку, вчора-позавчора був на Куп'янському напрямку. Саме гарячіше, дійсно, це Куп'янський напрямок, а точніше там Дворічне. Дворічне у нас там дуже важкі бої, ворог намагається постійно штурмувати. Наші групи тримають оборону. Зараз це використовується більш за все з використанням засобів безпілотних систем. Наші бойові пілоти контролюють повністю периметр усієї зони, намагаються відбивати всі атаки", — повідомив Ярославський.

Росіяни можуть приурочити атаку на Вовчанськ до 9 травня

За оцінкою Ярославського, противник може активізуватися напередодні 9 травня, прагнучи символічно повторити атаку на Вовчанськ. Хоча населений пункт перебуває в руїнах, ворог імовірно спробує захопити його повторно. Водночас українські сили готові до цього сценарію.

Ярославський критикує витрати влади на дороги, мости та школи

Ярославський також прокоментував новину про виділення 2 мільярдів гривень на прифронтові території, зазначивши, що ці кошти мають бути спрямовані передусім на зміцнення оборонних споруд, а не на цивільну інфраструктуру, яка може бути повторно знищена.

"Я не вважаю доцільним зараз будувати мости, школи і то, що зараз ворог може повторно зруйнувати. Все повинно йти, якщо це інфраструктура, то це тільки військова інфраструктура, Ми вистоїмо і ворогу не вийде заново окупувати той самий Вовчанськ, Куп'янськ", — підсумував військовий.

Нагадаємо, також Денис Ярославський прокоментував мету атаку по пункту дислокації в Курській області.

Також речник бригади Нацгвардії "Хартія" Володимир Дегтярьов пояснив, яким чином російські війська хочуть назбирати сил у Харківській області.