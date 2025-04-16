Россия хочет штурмовать Купянское и Волчанское направления

ВСУ в Харьковской области. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Денис Ярославский заявил, что в Харьковской области на Купянском направлении, особенно в районе Двуречного, продолжаются чрезвычайно тяжелые бои. По его словам, российские силы непрерывно пытаются прорвать оборону, однако украинские группы держат позиции благодаря эффективной работе боевых дронов, которые полностью контролируют периметр зоны боевых действий.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский.

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В Харьковской области продолжаются горячие бои

Денис Ярославский заявил, что ВСУ пытаются атаковать на опережение, ведь российские военные регулярно атакуют Двуречное.

"Я только что вернулся с Волчанского направления, вчера-позавчера был на Купянском направлении. Самое горячее, действительно, это Купянское направление, а точнее Двуречное, у нас там очень тяжелые бои, враг пытается постоянно штурмовать. Наши группы держат оборону. Сейчас это чаще всего используется с помощью средств беспилотных систем. Наши боевые пилоты контролируют полностью периметр всей зоны, пытаются отражать все атаки", — сообщил Ярославский.

Россияне могут приурочить атаку на Волчанск к 9 мая

По оценке Ярославского, противник может активизироваться накануне 9 мая, стремясь символически повторить атаку на Волчанск. Хотя населенный пункт находится в руинах, враг, вероятно, попытается захватить его повторно. В то же время украинские силы готовы к этому сценарию.

Ярославский критикует расходы власти на дороги, мосты и школы

Ярославский также прокомментировал новость о выделении 2 миллиардов гривен на прифронтовые территории, отметив, что эти средства должны быть направлены прежде всего на укрепление оборонительных сооружений, а не на гражданскую инфраструктуру, которая может быть повторно уничтожена.

"Я не считаю целесообразным сейчас строить мосты, школы и то, что сейчас враг может повторно разрушить. Все должно идти, если это инфраструктура, то только военная инфраструктура, Мы выстоим, и врагу не получится заново оккупировать тот самый Волчанск, Купянск", — подытожил военный.

Напомним, также Денис Ярославский прокомментировал цель атаки по пункту дислокации в Курской области.

Также представитель бригады Нацгвардии "Хартия" Владимир Дегтярев объяснил, каким образом российские войска хотят насобирать сил в Харьковской области.