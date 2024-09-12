В Харьковской области воюют российские войска без опыта

Российские военные в Харьковской области. Фото: росСМИ

Российское военное командование отправляет на фронт Харьковской области неопытных бойцов. В ходе исследований документов убитых оккупантов оказалось, что некоторые из них пробыли в воинской части до полутора месяцев перед отправкой на фронт. Более того, российские военные допускают грубые ошибки на фронте.

Об этом сообщил офицер отделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталий Литвин в эфире "Мы Украина".

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Виталий Литвин рассказал, что во время исследования документов уничтоженных оккупантов оказалось, что военнослужащие РФ пробыли в воинских частях перед отправкой на фронт всего месяц.

"Исследуя их документы, мы видим, что военнослужащие РФ могут быть зачислены в списки воинской части, то есть это один месяц или полтора месяца, и потом он попадает на фронт, а мы уничтожаем", — сказал офицер.

Также он добавил, что они допускают грубые ошибки непосредственно на фронте.

"Мы отслеживаем передвижение личного состава. Мы видим, что враг может ходить в полный рост, он допускает ошибки. Он накапливается по восемь по десять военнослужащих, собирается в одно место. Во время ведения современной войны это очень непрофессиональные навыки, и мы понимаем, что враг низко обучен, он непрофессиональный, и он недавно мобилизован в армию РФ", — сказал Литвин.

Несмотря на это, у российской армии все же есть преимущества на фронте. Это техническое обеспечение, которым Кремль компенсирует неопытность своих войск.

"Враг компенсирует этот непрофессионализм привлечением техники, большого количества боеприпасов, различных артиллерийских систем, применением оперативной тактической авиации", — пояснил военный.