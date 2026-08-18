Росія обстріляла Ізюм: серед постраждалих дитина

Зруйноване подвір'я та будинок внаслідок атаки РФ по Ізюму. Фото: Харківська ОВА

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

П'ятеро мирних мешканців Ізюма Харківської області, зокрема 9-річна дитина, дістали поранення через удар російського війська по місту. Наразі на місці події працюють профільні служби, що ліквідовують наслідки обстрілу та надають постраждалим усю необхідну медичну допомогу.

Про це повідомили в пресслужбі Харківської ОВА, передає Новини.LIVE.

В Ізюмі масштабні руйнування приватних будинків через атаку росіян

У результаті російського удару по Ізюму постраждало п'ятеро людей, у тому числі 9-річний хлопчик.

Вибиті вікна в приватному будинку. Фото: Харківська ОВА

Усім потерпілим оперативно надають необхідну медичну допомогу.

Подвір'я будинку повністю зруйноване. Фото: Харківська ОВА

Крім того, на фоні обстрілу в населеному пункті було пошкоджено п'ять приватних житлових будинків. Наразі профільні служби продовжують працювати на місці події, ліквідовуючи наслідки ворожої атаки.

Новини.LIVE писали раніше, що Харківський міський голова Ігор Терехов попередив про необхідність готуватися до найпесимістичніших сценаріїв під час прийдешньої зими через непередбачуваність ситуації. На його думку, стабільність опалювального сезону залежатиме від перебігу бойових дій та динаміки переговорів, тому головним пріоритетом залишається максимальний захист і збереження об'єктів енергогенерації.

Тим часом у Куп'янській громаді на Харківщині через безперервні ворожі обстріли повністю зруйновано багатоповерхову житлову забудову. Попри критичну небезпеку та інтенсивне полювання російських FPV-дронів на будь-який рух, у місті досі залишаються сотні цивільних мешканців, але евакуювати їх практично неможливо.