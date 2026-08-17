У Куп'янську не залишилося вцілілих багатоповерхівок

Знищені житлові будинки. Фото: 41-ша окрема механізована бригада

У Куп'янській громаді, що на Харківщині, через постійні російські обстріли фактично не залишилося вцілілої багатоповерхової забудови. Житлові квартали міста продовжують руйнуватися, однак попри небезпеку там досі залишаються сотні цивільних, а їхня евакуація стає дедалі складнішою через активність ворожих FPV-дронів.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич, передає Новини.LIVE.

Що залишилося від багатоповерхівок

За даними Андрія Канашевича, загалом у Куп'янській громаді налічується 262 багатоповерхові будинки. Станом на серпень 2026 року жодного неушкодженого серед них уже немає: 244 будинки пошкоджені, а 18 мають статус зруйнованих.

"Всі ці 18 багатоповерхівок знаходяться на правому березі, безпосередньо в місті Куп'янську. Відповідно, люди, які мали житло в цих багатоповерхівках, можуть звертатися і отримувати допомогу, яка передбачена державою. По інших об'єктах ведеться постійна робота, є постійний моніторинг", — розповів Андрій Канашевич.

Водночас через небезпеку обстежити будинки безпосередньо не завжди можливо, тому адміністрація співпрацює з військовими. Вони передають відеоматеріали, за якими можна оцінювати руйнування та ухвалювати рішення щодо пошкодженого житла.

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Скільки людей у Куп'янську

Попри небезпеку, в Куп'янській громаді досі перебувають 777 цивільних. Понад 320 із них залишаються безпосередньо в Куп'янську. Близько 60 людей живуть на лівому березі, решта — на правому. Андрій Канашевич зауважив, що через активні бойові дії вести точний облік населення дедалі складніше, а евакуація з громади суттєво ускладнена.

"Вся Куп'янська громада — це територія активних бойових дій. Відповідно, там дуже висока активність ворога і ми розуміємо, що евакуація достатньо ускладнена", — сказав начальник Куп'янської районної військової адміністрації.

Російські війська активно використовують FPV-дрони, через що пересування дорогами поблизу Куп'янська та інших прифронтових населених пунктів становить значну небезпеку. До евакуації залучають військових, поліцію, рятувальників та місцеву владу.

Немає світла, води та газу

За словами Андрія Канашевича, повноцінно підтримувати життєдіяльність Куп'янської громади в нинішніх умовах уже неможливо. Забезпечувати людей електроенергією, водою, газом, продуктами та ліками стало надто небезпечно.

"З моменту активності ворога в місті Куп'янськ, з моменту таких масованих обстрілів, по всій громаді надавати такі послуги і підтримувати життєдіяльність стає просто небезпечно для життя. Це неможливо", — зазначив він.

Говорити про відновлення комунальної інфраструктури, за його словами, можна буде лише після зміни безпекової ситуації та витіснення російських військ.

Який вигляд Куп'янськ має зараз

Масштаби руйнувань у місті днями показали пілоти батальйону безпілотних систем 41-ї окремої механізованої бригади. Військові оприлюднили кадри Куп'янська, зроблені з висоти. На них видно цілі квартали пошкодженої житлової забудови. У багатоповерхівках зруйновані дахи та верхні поверхи, вибиті вікна, пошкоджені фасади. На окремих ділянках від будівель залишилися лише частини конструкцій. Навколо будинків видно вирви, уламки та понівечену рослинність, а вулиці практично порожні.

Раніше Новини.LIVE писали, що мер Харкова Ігор Терехов заявив, що Україна має готуватися до найскладніших сценаріїв наступної зими, оскільки спрогнозувати її перебіг наразі неможливо. За його словами, ситуація залежатиме від бойових дій і переговорного процесу, а одним із головних завдань є збереження генерації та захист енергетичної інфраструктури.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Харкові вдалося зменшити кількість влучань російських FPV-дронів. Місто спільно з військовими продовжує посилювати систему протидії безпілотникам та працює над новими рішеннями, однак подробиці з міркувань безпеки не розголошують.