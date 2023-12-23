Росія обстріляла Харківщину – почалася сильна пожежа

Пожежа у Куп'янському районі Харківської області. Фото: ДСНС Харківської області

Російські війська вкотре обстріляли Харківську область. Увечері, 23 грудня, у Куп'янському районі сталася пожежа у приватному будинку внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ.

Про це повідомляє ДСНС Харківської області.

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Повідомляється, що пожежників із 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини було викликано на місце події, де виявили значне поширення вогню, що охопив приблизно 80 квадратних метрів.

Пожежа почалася о 16:00, до 16:40 пожежа була локалізована, а до 18:14 - повністю згашена.

У ДСНС уточнили, що у ліквідації вогню брали участь дві пожежні машини та десять рятувальників. При цьому повідомлень про жертв чи постраждалих не надходило.



Пожежа у Куп'янському районі Харківської області. Фото: ДСНС Харківської області



Пожежа у Куп'янському районі Харківської області. Фото: ДСНС Харківської області



Пожежа у Куп'янському районі Харківської області. Фото: ДСНС Харківської області

Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти вкотре обстріляли Херсонську область . Усього ворожих атак було 83. Через агресію загарбників шестеро людей отримали поранення.

Також ми писали, що вчора вночі, 22 грудня, російські окупанти атакували безпілотниками Київ. Внаслідок падіння уламків пошкодження отримали автомобілі та багатоповерхівка у Солом'янському районі столиці