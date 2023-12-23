Россия обстреляла Харьковщину – начался сильный пожар

Пожар в Купянском районе Харьковской области. Фото: ГСЧС Харьковской области

Российские войска в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Вечером, 23 декабря в Купянском районе произошел пожар в частном доме в результате вражеского обстрела из РСЗО.

Об этом сообщает ГСЧС Харьковской области.

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Сообщается, что пожарные из 44-й Государственной пожарно-спасательной части были вызваны на место происшествия, где обнаружили значительное распространение огня, охватившего примерно 80 квадратных метров.

Пожар начался в 16:00, к 16:40 пожар был локализован, а к 18:14 - полностью потушен.

В ГСЧС уточнили, что в ликвидации огня участвовали две пожарные машины и десять спасателей. При этом сообщений о жертвах или пострадавших не поступало.



Пожар в Купянском районе Харьковской области. Фото: ГСЧС Харьковской области



Пожар в Купянском районе Харьковской области. Фото: ГСЧС Харьковской области



Пожар в Купянском районе Харьковской области. Фото: ГСЧС Харьковской области

Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонскую область. Всего вражеских атак было 83. Из-за агрессии захватчиков шесть человек получили ранения.

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