Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Россия обстреляла Харьковщину – начался сильный пожар arrow

Россия обстреляла Харьковщину – начался сильный пожар

23 декабря 2023 19:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россия обстреляла Харьковщину – начался сильный пожар
Пожар в Купянском районе Харьковской области. Фото: ГСЧС Харьковской области
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские войска в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Вечером, 23 декабря в Купянском районе произошел пожар в частном доме в результате вражеского обстрела из РСЗО. 

Об этом сообщает ГСЧС Харьковской области.

Читайте также:

Пожар в Купянском районе Харьковской области 23 декабря — детали

Сообщается, что пожарные из 44-й Государственной пожарно-спасательной части были вызваны на место происшествия, где обнаружили значительное распространение огня, охватившего примерно 80 квадратных метров.

Пожар начался в 16:00, к 16:40 пожар был локализован, а к 18:14 - полностью потушен. 

В ГСЧС уточнили, что в ликвидации огня участвовали две пожарные машины и десять спасателей. При этом сообщений о жертвах или пострадавших не поступало.

Пожар в Купянском районе Харьковской области

Пожар в Купянском районе Харьковской области. Фото: ГСЧС Харьковской области
Пожар в Купянском районе Харьковской области

Пожар в Купянском районе Харьковской области. Фото: ГСЧС Харьковской области
Пожар в Купянском районе Харьковской области

Пожар в Купянском районе Харьковской области. Фото: ГСЧС Харьковской области

Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонскую область. Всего вражеских атак было 83. Из-за агрессии захватчиков шесть человек получили ранения.

Также мы писали, что вчера ночью, 22 декабря, российские оккупанты атаковали беспилотниками Киев. В результате падения обломков повреждения получили автомобили и многоэтажка в Соломенском районе столицы

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

Актуальное по теме