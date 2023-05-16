Росія обстріляла Харківську область, є загиблі, — Синєгубов

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Олег Синєгубов

Протягом останніх 24 годин, 15 травня, військові дії російських сил в Україні тривали, з масштабною артилерійською, мінометною та авіаційною атакою на області Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області. Внаслідок обстрілів є загиблі.

Про це повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.

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За словами Синєгубова, окупанти здійснили артилерійський обстріл селища міського типу Дворічна в районі Куп'янська, де двоє мирних жителів — чоловік і жінка, були вбиті. Ще одну жертву з осколковими ранами екстрено відправили до лікарні.

На тлі вечірнього нападу на Вовчанськ у Чугуївському районі було пошкоджено щонайменше три житлові будинки, а також різні допоміжні споруди та будівлю місцевої лікарні. Деякі зі снарядів упали на відкритий простір.

У селі Тищенківка в Куп'янському районі наслідками обстрілу з ракетних систем залпового вогню стали пошкодження принаймні чотирьох будинків та різних господарських споруд. Внаслідок обстрілу також сталося кілька пожеж.

Нагадаємо, що ворог знову обстріляв прифронтове смт Дворічна Куп'янського району. Є жертви серед цивільного населення. Також 14 травня російські окупанти з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілювали населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів. Зокрема, під ворожим вогнем були Кам'янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Табаївка та інші населені пункти.