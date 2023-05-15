На Харьковщине враг обстрелил прифронтовый город, есть жертвы — Синегубов

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: Харьковская ОВА

Враг снова обстрелял прифронтовое пгт Двуречная Купянского района. Есть жертвы среди гражданского населения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Последствия обстрела

В результате обстрела погибли 2 человека. 65-летняя женщина и мужчина.

"Кроме того, гражданский мужчина 52 лет получил осколочные ранения и был госпитализирован. В настоящее время медики оказывают пострадавшему помощь", — рассказал глава области.

До этого Синегубов писал, что за прошедшие сутки враг пытался вести наступательные действия в районах Масютовки и Синьковки, но под огнем наших защитников отступил с потерями.

Также за прошедшие сутки российские оккупанты из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливали населенные пункты Купянского и Чугуевского районов. В частности, под вражеским огнем были Каменка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Табаевка и другие населенные пункты.

"В результате артиллерийского обстрела с. Старица Чугуевского района, к сожалению, погибли 2 гражданских человека", — пишет Синегубов.

В с. Подолы Купянского района обстрелами повреждены два частных домовладения, произошел пожар. В с. Фиголовка Купянского района в результате минометных обстрелов поврежден частный жилой дом.

Напомним, что до этого оккупанты массово обстреливали города и гражданское население Украины 14 мая. Олег Синегубов сообщил, что пострадавших нет.