Россия обстреляла Харьковскую область, есть погибшие, — Синегубов

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: Олег Синегубов

В течение последних 24 часов, 15 мая, военные действия российских сил в Украине продолжались, с масштабной артиллерийской, минометной и авиационной атакой на области Харьковского, Купянского и Чугуевского районов Харьковской области. В результате обстрелов есть погибшие.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Последствия обстрелов Харьковской области

По словам Синегубова, оккупанты осуществили артиллерийский обстрел поселка городского типа Двуречная в районе Купянска, где двое мирных жителей — мужчина и женщина, были убиты. Еще одна жертва с осколочными ранами была экстренно отправлена в больницу.

На фоне вечернего нападения на Волчанск в Чугуевском районе было повреждено минимум три жилых здания, а также различные вспомогательные сооружения и здание местной больницы. Некоторые из снарядов упали на открытые пространства.

В деревне Тищенковка в Купянском районе, последствиями обстрела из ракетных систем залпового огня стали повреждения, по крайней мере, четырех домов и различных хозяйственных построек. В результате обстрела также произошли несколько пожаров.

Напомним, что враг снова обстрелял прифронтовое пгт Двуречная Купянского района. Есть жертвы среди гражданского населения. Также 14 мая, российские оккупанты из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливали населенные пункты Купянского и Чугуевского районов. В частности, под вражеским огнем были Каменка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Табаевка и другие населенные пункты.