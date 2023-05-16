Россия обстреляла Харьковскую область, есть погибшие, — Синегубов
В течение последних 24 часов, 15 мая, военные действия российских сил в Украине продолжались, с масштабной артиллерийской, минометной и авиационной атакой на области Харьковского, Купянского и Чугуевского районов Харьковской области. В результате обстрелов есть погибшие.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Последствия обстрелов Харьковской области
По словам Синегубова, оккупанты осуществили артиллерийский обстрел поселка городского типа Двуречная в районе Купянска, где двое мирных жителей — мужчина и женщина, были убиты. Еще одна жертва с осколочными ранами была экстренно отправлена в больницу.
На фоне вечернего нападения на Волчанск в Чугуевском районе было повреждено минимум три жилых здания, а также различные вспомогательные сооружения и здание местной больницы. Некоторые из снарядов упали на открытые пространства.
В деревне Тищенковка в Купянском районе, последствиями обстрела из ракетных систем залпового огня стали повреждения, по крайней мере, четырех домов и различных хозяйственных построек. В результате обстрела также произошли несколько пожаров.
Напомним, что враг снова обстрелял прифронтовое пгт Двуречная Купянского района. Есть жертвы среди гражданского населения. Также 14 мая, российские оккупанты из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливали населенные пункты Купянского и Чугуевского районов. В частности, под вражеским огнем были Каменка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Табаевка и другие населенные пункты.