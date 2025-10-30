На Харківщині зруйновано будинки й залізничну інфраструктуру

Росія обстріляла шість населених пунктів Харківщини — є поранені
Протягом минулої доби російські війська завдали чергових ударів по Харківській області. Під вогнем опинилося шість населених пунктів.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
У Харківській області є поранені від атак
Унаслідок ворожих обстрілів постраждали двоє мирних жителів у селі Піски-Радьківські Борівської громади — 48-річний чоловік та 46-річна жінка.
За словами Синєгубова, противник активно застосовував різні типи озброєння: одну ракету (тип уточнюється), чотири керовані авіабомби (КАБ), два ударні безпілотники "Герань-2", два FPV-дрони та ще один безпілотник невстановленого типу.
Які наслідки атаки РФ на Харківщину
Внаслідок атак пошкоджено низку об’єктів цивільної інфраструктури. У Куп’янському районі зруйновано приватний будинок у селі Старовірівка та автомобіль у селі Колодязне. В Ізюмському районі у селі Піски-Радьківські пошкоджено автомобіль, у Харківському районі — транспортний засіб у Руській Лозовій.
У Лозівському районі зафіксовано значні руйнування: пошкоджено два приватні будинки, три нежитлові споруди, два автомобілі, адміністративну будівлю, цивільне підприємство у Лозовій, а також елементи залізничної інфраструктури в селі Лиманівка.
Через удари частина мешканців залишилася без світла — у місті Лозова тимчасово знеструмлено близько трьох тисяч абонентів. Там діють віялові відключення електроенергії.
Яка ситуація на фронті
На фронті минулої доби зафіксовано 172 бойові зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили п’ять атак поблизу Вовчанська та Кам’янки, а на Куп’янському напрямку — п’ятнадцять штурмів ворога біля населених пунктів Піщане, Глушківка, Степова Новоселівка та Богуславка.
Нагадаємо, Харківська область перебувала під атаками й вчора, 29 жовтня. На одному із цивільних підприємств виникла пожежа.
Також Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні в ніч проти 30 жовтня. Моніторингові канали опублікували карту руху повітряних цілей.
