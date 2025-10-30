Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Росія обстріляла шість населених пунктів Харківщини — є поранені

Росія обстріляла шість населених пунктів Харківщини — є поранені

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 09:40
Оновлено: 10:07
На Харківщині зруйновано будинки й залізничну інфраструктуру
Гасіння пожежі на Харківщині. Фото: ДСНС Харківщини

Протягом минулої доби російські війська завдали чергових ударів по Харківській області. Під вогнем опинилося шість населених пунктів.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Реклама
Читайте також:

У Харківській області є поранені від атак

Унаслідок ворожих обстрілів постраждали двоє мирних жителів у селі Піски-Радьківські Борівської громади — 48-річний чоловік та 46-річна жінка.

За словами Синєгубова, противник активно застосовував різні типи озброєння: одну ракету (тип уточнюється), чотири керовані авіабомби (КАБ), два ударні безпілотники "Герань-2", два FPV-дрони та ще один безпілотник невстановленого типу.

Які наслідки атаки РФ на Харківщину 

Внаслідок атак пошкоджено низку об’єктів цивільної інфраструктури. У Куп’янському районі зруйновано приватний будинок у селі Старовірівка та автомобіль у селі Колодязне. В Ізюмському районі у селі Піски-Радьківські пошкоджено автомобіль, у Харківському районі — транспортний засіб у Руській Лозовій.

У Лозівському районі зафіксовано значні руйнування: пошкоджено два приватні будинки, три нежитлові споруди, два автомобілі, адміністративну будівлю, цивільне підприємство у Лозовій, а також елементи залізничної інфраструктури в селі Лиманівка.

Через удари частина мешканців залишилася без світла — у місті Лозова тимчасово знеструмлено близько трьох тисяч абонентів. Там діють віялові відключення електроенергії.

Яка ситуація на фронті 

На фронті минулої доби зафіксовано 172 бойові зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили п’ять атак поблизу Вовчанська та Кам’янки, а на Куп’янському напрямку — п’ятнадцять штурмів ворога біля населених пунктів Піщане, Глушківка, Степова Новоселівка та Богуславка.

Нагадаємо, Харківська область перебувала під атаками й вчора, 29 жовтня. На одному із цивільних підприємств виникла пожежа. 

Також Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні в ніч проти 30 жовтня. Моніторингові канали опублікували карту руху повітряних цілей.

російські війська пожежа Харківська область обстріли війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації