На Харьковщине разрушены дома и железнодорожная инфраструктура

РФ обстреляла шесть населенных пунктов Харьковщины — есть раненые
За прошедшие сутки российские войска нанесли очередные удары по Харьковской области. Под огнем оказалось шесть населенных пунктов.
Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
В Харьковской области есть раненые от атак
В результате вражеских обстрелов пострадали двое мирных жителей в селе Пески-Радьковские Боровской громады - 48-летний мужчина и 46-летняя женщина.
По словам Синегубова, противник активно применял различные типы вооружения: одну ракету (тип уточняется), четыре управляемые авиабомбы (КАБ), два ударных беспилотника "Герань-2", два FPV-дрона и еще один беспилотник неустановленного типа.
Какие последствия атаки РФ на Харьковскую область
В результате атак поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры. В Купянском районе разрушен частный дом в селе Староверовка и автомобиль в селе Колодезное. В Изюмском районе в селе Пески-Радьковские поврежден автомобиль, в Харьковском районе - транспортное средство в Русской Лозовой.
В Лозовском районе зафиксированы значительные разрушения: повреждены два частных дома, три нежилых сооружения, два автомобиля, административное здание, гражданское предприятие в Лозовой, а также элементы железнодорожной инфраструктуры в селе Лимановка.
Из-за ударов часть жителей осталась без света - в городе Лозовая временно обесточены около трех тысяч абонентов. Там действуют веерные отключения электроэнергии.
Какова ситуация на фронте
На фронте за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения. На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили пять атак вблизи Волчанска и Каменки, а на Купянском направлении — пятнадцать штурмов врага возле населенных пунктов Песчаное, Глушковка, Степная Новоселовка и Богуславка.
Напомним, Харьковская область находилась под атаками и вчера, 29 октября. На одном из гражданских предприятий возник пожар.
Также Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине в ночь на 30 октября. Мониторинговые каналы опубликовали карту движения воздушных целей.
