На Харьковщине разрушены дома и железнодорожная инфраструктура

Тушение пожара на Харьковщине. Фото: ГСЧС Харьковщины

За прошедшие сутки российские войска нанесли очередные удары по Харьковской области. Под огнем оказалось шесть населенных пунктов.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В Харьковской области есть раненые от атак

В результате вражеских обстрелов пострадали двое мирных жителей в селе Пески-Радьковские Боровской громады - 48-летний мужчина и 46-летняя женщина.

По словам Синегубова, противник активно применял различные типы вооружения: одну ракету (тип уточняется), четыре управляемые авиабомбы (КАБ), два ударных беспилотника "Герань-2", два FPV-дрона и еще один беспилотник неустановленного типа.

Какие последствия атаки РФ на Харьковскую область

В результате атак поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры. В Купянском районе разрушен частный дом в селе Староверовка и автомобиль в селе Колодезное. В Изюмском районе в селе Пески-Радьковские поврежден автомобиль, в Харьковском районе - транспортное средство в Русской Лозовой.

В Лозовском районе зафиксированы значительные разрушения: повреждены два частных дома, три нежилых сооружения, два автомобиля, административное здание, гражданское предприятие в Лозовой, а также элементы железнодорожной инфраструктуры в селе Лимановка.

Из-за ударов часть жителей осталась без света - в городе Лозовая временно обесточены около трех тысяч абонентов. Там действуют веерные отключения электроэнергии.

Какова ситуация на фронте

На фронте за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения. На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили пять атак вблизи Волчанска и Каменки, а на Купянском направлении — пятнадцать штурмов врага возле населенных пунктов Песчаное, Глушковка, Степная Новоселовка и Богуславка.

Напомним, Харьковская область находилась под атаками и вчера, 29 октября. На одном из гражданских предприятий возник пожар.

Также Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине в ночь на 30 октября. Мониторинговые каналы опубликовали карту движения воздушных целей.