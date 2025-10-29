Відео
Головна Харків Російські дрони знову били по цивільній інфраструктурі Харківщини

Російські дрони знову били по цивільній інфраструктурі Харківщини

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 10:31
Оновлено: 10:35
На Харківщині виникли масштабні пожежі через дронові атаки — фото
Пожежа в Харківській області після атаки. Фото: ДСНС Харківщини

Увечері 28 жовтня та в ніч проти 29 російські війська атакували безпілотниками два міста на Харківщині — Ізюм та Чугуїв. Унаслідок ударів на цивільних об’єктах виникли масштабні пожежі.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України. 

Читайте також:

Наслідки дронової атаки по Харківщині 29 жовтня

У Чугуєві ворожий дрон влучив по території одного з місцевих підприємств. У результаті загорілася виробнича будівля, полум’я охопило площу близько 1000 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували займання, жертв і постраждалих немає.

Обстріл Харківщини
Зруйнований об'єкт. Фото: ДСНС Харківщини
Харківська область пожежі
Пожежа після влучання дрона. Фото: ДСНС Харківщини
Пожежа Харківська область
Пожежа на об'єкті. Фото: ДСНС Харківщині

В Ізюмі атака спричинила сильну пожежу. Безпілотники влучили по навчальному закладу, недобудованій п’ятиповерховій офісній будівлі та руїнах колишнього торгівельного центру. Унаслідок обстрілу постраждала жінка, їй надали медичну допомогу.

Нагадаємо, нещодавно під російською атакою опинилися Лозівський та Куп'янський райони Харківщини. 

Також Росія атакувала Харків 27 жовтня — постраждали цивільні. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
