В ЦПД сообщили о фейках по сдаче Харьковской области россиянам

Украинские военнослужащие. Фото: Reuters

Российские Telegram-каналы распространяют ложную информацию о том, что Украина готовится "сдать" часть своей территории. Речь идет о Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Центра противодействия дезинформации (ЦПД).

Читайте также:

Что пишут пропагандисты

Отмечается, что о подготовке к "сдаче" территорий якобы говорит решение Министерства образования Украины об увольнении 10 тысяч учителей в восточных регионах, в частности в Харьковской области, где останется только 40-50 школ.

В Харьковской областной военной администрации (ОВА) объясняют, что на самом деле сейчас идет обсуждение проекта Приказа №850 о получении общего среднего образования в условиях военного положения.

"Он предусматривает сокращение сети школ, но с переводом учителей в кадровый резерв с сохранением зарплаты", — говорится в сообщении.

Кроме того, приказ МОН направлен на то, что бы школы перешли от дистанционного формата обучения к оффлайн или смешанному.

"Подобными манипуляциями враг пытается вызвать негативное отношение к государственным органам со стороны украинского общества", — подытожили в ЦПД.